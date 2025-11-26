Giá xăng dầu hôm nay 26/11: Đảo chiều đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau khi xuất hiện thông tin Ukraine đồng ý các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, làm dấy lên kỳ vọng dỡ bỏ trừng phạt và tăng nguồn cung.

ABC News và CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã chấp thuận các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy có thể thăm Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Như vậy, thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga nếu đạt được, có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow, đưa lượng lớn dầu thô bị hạn chế trở lại thị trường.

Triển vọng cung - cầu dầu năm 2026 đang dần nới lỏng khi nhiều dự báo cho thấy tăng trưởng nguồn cung sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ. Nỗi lo dư cung thời gian gần đây đã kéo tâm lý thị trường giảm sút. Chuyên gia Priyanka Sachdeva của Phillip Nova đánh giá rủi ro dư cung là điểm đáng chú ý trong ngắn hạn, khiến mặt bằng giá hiện tại trở nên mong manh.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil, cùng quy định cấm bán sản phẩm dầu được chế biến từ dầu Nga vào châu Âu, đã khiến một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ - đặc biệt là Reliance giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Trong bối cảnh hạn chế đầu ra, Nga đang tìm cách tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow và Bắc Kinh đang thảo luận các biện pháp mở rộng lượng dầu Nga xuất sang thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn e ngại nguy cơ mất cân đối cung - cầu trong những năm tới. Deutsche Bank dự báo thị trường dầu năm 2026 có thể dư thừa ít nhất 2 triệu thùng/ngày và không có dấu hiệu quay trở lại trạng thái thâm hụt trước năm 2027.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.