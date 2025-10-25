Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 do lo ngại nguồn cung suy giảm sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga.

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa của UBS, cho rằng: “Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi để xem tác động thực tế của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Dòng chảy dầu thô toàn cầu có thể sẽ bị gián đoạn đáng kể nếu các lệnh cấm được thực thi nghiêm ngặt”.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Washington Post).

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump ký ban hành, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Rosneft và Lukoil - hai tập đoàn chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu hiện là trụ cột xuất khẩu năng lượng của Nga. Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm dừng mua dầu Nga, trong khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm mạnh nhập khẩu trong ngắn hạn.

Ông Janiv Shah, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu của Rystad Energy, nhận định: “Dòng chảy dầu sang Ấn Độ là khu vực chịu rủi ro lớn nhất, còn các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ít bị ảnh hưởng hơn nhờ nguồn cung đa dạng và lượng dự trữ dồi dào”.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường. Trong khi đó, Nga - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, khẳng định các biện pháp trừng phạt này sẽ không làm suy yếu nền kinh tế nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là “hành động thiếu thiện chí” và tuyên bố Nga vẫn đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định các lệnh trừng phạt là “đòn tấn công trực diện” vào nguồn tài chính phục vụ chiến tranh của Điện Kremlin.

Tuần trước, Anh cũng áp đặt trừng phạt tương tự đối với Rosneft và Lukoil. Liên minh châu Âu (EU) sau đó thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga và bổ sung hai nhà máy lọc dầu Trung Quốc cùng công ty Chinaoil Hong Kong, đơn vị thuộc PetroChina vào danh sách trừng phạt.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường năng lượng toàn cầu còn hướng sự chú ý tới cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với kỳ vọng hai bên sẽ đạt tiến triển trong việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại và ổn định chuỗi cung ứng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 291 đồng/lít, 18.115 đồng/lít đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.