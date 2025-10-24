Giá xăng dầu hôm nay 24/10: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí Nga Rosneft và Lukoil, những doanh nghiệp chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu, khiến thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Động thái này khiến giá dầu tăng vọt, đồng thời gây lo ngại cho Ấn Độ - một trong những khách hàng lớn của Nga về khả năng bị ảnh hưởng nguồn cung và các lệnh trừng phạt thứ cấp. Chính phủ New Delhi đang xem xét khả năng cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ Moscow.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa Reuters).

Trước đó chỉ một tuần, ông Trump từng tuyên bố sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông bất ngờ hủy kế hoạch, cho rằng cuộc gặp “không mang lại kết quả như mong muốn”.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt nhằm “tấn công trực diện vào nguồn tài chính chiến tranh” của Điện Kremlin. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố: “Khi Tổng thống Putin vẫn cố tình kéo dài cuộc chiến phi lý này, Mỹ sẽ nhắm trực tiếp vào các nguồn thu dầu khí của Nga - cỗ máy nuôi dưỡng chiến tranh của họ. Chúng tôi kêu gọi các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này”.

Phản ứng trước lệnh trừng phạt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow đã “miễn dịch” với các biện pháp trừng phạt mới, đồng thời gọi đây là hành động “không hiệu quả và phản tác dụng”. Doanh thu dầu khí hiện chiếm khoảng 25% ngân sách của Nga, dù giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng tác động tài chính tức thời sẽ được hạn chế do nguồn thu chủ yếu đến từ thuế sản lượng thay vì xuất khẩu.

Giới chuyên gia nhận định, việc Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga sẽ tạo ra cú sốc mới cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong khi giá dầu có thể còn tăng mạnh nếu Ấn Độ và các nước châu Á khác giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 291 đồng/lít, 18.115 đồng/lít đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.