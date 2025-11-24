Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga -Ukraine. Triển vọng xung đột hạ nhiệt có thể tạo điều kiện để nguồn cung dầu của Nga quay trở lại mạnh mẽ hơn, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung.

Các chuyên gia nhận định, tâm lý thị trường đang chuyển sang bi quan khi Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine kéo theo giá dầu giảm.

Đồng thời, các lệnh trừng phạt mới đối với Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11. Nếu thỏa thuận hòa bình được ký, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng trở lại, nhưng khả năng này hiện vẫn khó xảy ra. Ngân hàng ANZ cảnh báo, hiệu quả của các lệnh trừng phạt mới chưa chắc chắn và thị trường vẫn hoài nghi.

Giám đốc điều hành Jim Reid tại Deutsche Bank nhận định, việc các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trùng thời điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Rosneft và Lukoil có hiệu lực đã mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho thị trường trước các rủi ro liên quan tới nguồn cung.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ do lo ngại dư nguồn cung. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Bên cạnh đó, USD mạnh lên cũng tạo áp lực giảm giá dầu, khiến dầu vốn được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với người mua trên toàn cầu.

Tại Mỹ, dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động sản xuất tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng do chi phí cao và nhu cầu suy yếu.

Ngoài ra, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu đang gia tăng mạnh, với dự báo tăng thêm khoảng 3,1 triệu thùng/ngày trong năm 2025.

Dự báo về giá dầu, mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng xu hướng gia tăng sản lượng trên thế giới đang diễn ra, đẩy nguy cơ dư cung cao trong năm 2026.

Ngân hàng này cũng dự báo nguồn cung sẽ tăng thêm khoảng 2 triệu thùng/ngày do OPEC+ nới lỏng các chính sách cắt giảm sản lượng, do đó giá dầu Brent có thể sẽ giảm về mức khoảng 56 USD/thùng và dầu WTI giảm về khoảng 52 USD/thùng vào năm 2026.

Nhận định về xu hướng dài hạn của giá dầu, World Bank cũng lưu ý rằng, tăng trưởng sản lượng dự kiến tiếp tục mạnh trong khi tăng trưởng nhu cầu lại yếu đi. Cụ thể, sản lượng dầu trên thế giới có thể tăng thêm vài triệu thùng/ngày trong năm giai đoạn 2025-2026, trong khi nhu cầu chỉ tăng ở mức khiêm tốn.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.