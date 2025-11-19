Ngày mai, giá xăng dự báo tăng, giá dầu có thể giảm

(VTC News) -

Dựa theo diễn biến giá dầu thế giới tuần qua, nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành ngày mai 20/11, giá xăng trong nước có thể tăng lần thứ hai liên tiếp, tuy nhiên mức tăng ít, chỉ khoảng dưới 100 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu sẽ có diễn biến trái chiều: dầu hỏa có thể tăng khoảng 100 đồng/lít, dầu diesel giảm khoảng 200 đồng mỗi lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy tại kỳ điều hành ngày 20/11, giá xăng bán lẻ ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo biến động trái chiều. (Ảnh: Minh Đức).

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 ổn định hoặc tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể tăng nhẹ 0,2% lên 20.597 đồng/lít. Giá dầu mazut có thể giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, giá diesel giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít và giá dầu hoả được dự báo sẽ tăng 199 đồng lên mức 20.129 đồng/lít.

VPI cũng dự báo liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ có kỳ tăng thứ hai liên tiếp. Từ đầu năm tới nay, giá xăng RON95 đã có 24 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 162 đồng/lít lên 19.844 đồng/lít, xăng RON95 tăng 160 đồng/lít lên 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu có biến động trái chiều. Cụ thể, dầu diesel tăng 541 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít lên 19.864 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 246 đồng/kg xuống 14.074 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới đầu giờ sáng 19/11, giá dầu thế giới tăng trở lại: Giá WTI đứng ở mức 60,74 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 64,83 USD/thùng, tăng 0,63 USD/thùng.