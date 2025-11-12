Ngày mai, giá xăng dự báo giảm, giá dầu tăng

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng RON95 và xăng E5 RON92 có thể cùng giảm khoảng 50 đồng/lít, giá dầu mazut có thể giảm khoảng 300 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu hỏa và dầu diesel được dự báo tăng khoảng 200 - 500 đồng/lít, kg.

Giá xăng ngày mai được dự báo quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày mai 13/11 nhiều khả năng sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ 0,2 - 0,3% so với kỳ trước.

Cụ thể, xăng E5 RON92 có thể giảm khoảng 0,3%, xuống mức 19.660 đồng/lít; xăng RON95 dự báo giảm 0,2%, còn khoảng 20.386 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm khoảng 315 đồng, xuống 14.005 đồng/kg.

VPI cũng dự báo giá dầu hỏa và dầu diesel nhiều khả năng tăng 2,2 - 2,3%, lên mức lần lượt 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

Theo nhận định của VPI, liên Bộ Tài chính - Công Thương trong kỳ điều hành sắp tới có thể sẽ tiếp tục không trích lập hoặc chi quỹ bình ổn giá, giúp giá bán lẻ duy trì trong biên độ ổn định.

Tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 42 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.