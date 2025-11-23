Giá xăng dầu hôm nay 23/11: Đi ngang, dự báo xu hướng giảm chưa dừng lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu WTI và Brent thời gian qua có xu hướng giảm do lo ngại về dư thừa nguồn cung trên toàn cầu. Theo báo cáo của cơ quan năng lượng quốc tế IEA, nguồn cung dầu toàn cầu đang gia tăng mạnh. IEA dự báo trong năm 2025, nguồn cung sẽ tăng thêm khoảng 3,1 triệu thùng/ngày so với năm trước.

IEA cũng cảnh báo tới nguy cơ nhu cầu về dầu giảm do những căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến việc sử dụng năng lượng và làm gia tăng nguồn cung.

Dự báo về giá dầu, mới đây, Goldman Sachs cho rằng xu hướng gia tăng sản lượng dầu trên thế giới đang diễn ra, đẩy nguy cơ dư cung cao trong năm 2026.

Ngân hàng này dự báo nguồn cung sẽ tăng thêm khoảng 2 triệu thùng/ngày do OPEC+ nới lỏng các chính sách cắt giảm sản lượng, do đó có thể giá dầu Brent sẽ giảm về mức khoảng 56 USD/thùng và dầu WTI giảm về khoảng 52 USD/thùng vào năm 2026.

Giá dầu thế giới hôm nay đi ngang, chưa có dấu hiệu dừng giảm.

Nhận định về xu hướng dài hạn của giá dầu, World Bank cũng lưu ý rằng tăng trưởng sản lượng dự kiến tiếp tục mạnh trong khi tăng trưởng cầu lại yếu đi. Cụ thể, sản lượng dầu trên thế giới có thể tăng thêm vài triệu thùng/ngày trong năm giai đoạn 2025–2026, trong khi nhu cầu chỉ tăng ở mức khiêm tốn.

Bên cạnh đó, chỉ số USD-Index tăng cũng gây áp lực lên giá dầu, trong bối cảnh đồng tiền này đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn một tháng nhờ kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.