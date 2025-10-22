Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng nhẹ do diễn biến xung đột ở Gaza và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt.

Trước đó, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, do lo ngại nguồn cung tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục kế hoạch bơm thêm dầu ra thị trường.

Theo giới phân tích, cả dầu Brent và WTI đều đang chuyển sang trạng thái “contango” - khi giá giao sau cao hơn giá giao gần, phản ánh tình trạng nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm sút. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng lo ngại dư cung hiện nay phần nào bị phóng đại.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, nhận định: “Cấu trúc thị trường vẫn chưa đạt đến mức có thể thúc đẩy việc tích trữ quy mô lớn. Điều này cho thấy thị trường vẫn dè dặt trong việc định giá đầy đủ phần dư cung dự báo, phản ánh kỳ vọng rằng tình trạng dư thừa thực tế có thể nhỏ hơn so với lo ngại”.

Tương tự, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng dư cung lớn đáng lẽ sẽ dẫn đến hiện tượng “siêu contango”, tức đường cong giá hợp đồng tương lai dốc mạnh lên nhưng điều đó vẫn chưa xuất hiện.

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters công bố ngày 21/10, trước khi có báo cáo chính thức từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ nhiều khả năng tăng trong tuần qua, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel được dự báo giảm. Dữ liệu trước đó cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 10/10, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, còn tồn kho xăng và dầu diesel giảm mạnh hơn so với dự báo.

Giới chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, biến động giá dầu hiện nay phản ánh sự giằng co giữa lo ngại dư cung, triển vọng nhu cầu yếu đi và những thay đổi trong chính sách của các nước sản xuất dầu chủ chốt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.