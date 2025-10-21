Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm khi lo ngại dư cung gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và nhu cầu năng lượng yếu đi.

Theo giới phân tích, tâm lý thị trường hiện chuyển từ lo ngại thiếu hụt sang lo ngại dư cung, khi cấu trúc hợp đồng tương lai của dầu Brent và WTI xuất hiện trạng thái “contango” – tức giá hợp đồng giao sau cao hơn giá giao gần, phản ánh xu hướng tích trữ dầu để bán ra khi giá có thể tăng trong tương lai.

Ông John Kilduff, chuyên gia tại công ty Again Capital, nhận định: “Những lo ngại về dư cung đang bao trùm thị trường, đặc biệt khi hướng tới năm 2026. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến lượng dầu trữ nổi gia tăng và các kho chứa trong đất liền được lấp đầy”. Ông cho rằng đây là một tín hiệu tiêu cực mà thị trường đã lâu chưa gặp.

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh hoạ).

Theo Reuters, cả hai loại dầu đều giảm hơn 2% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung toàn cầu có thể dư thừa đáng kể trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mới đây kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng, cảnh báo rằng việc “tách rời” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm tới 7% trong dài hạn.

Căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới cũng đang leo thang, khi hai bên áp thêm phí cảng đối với tàu chở hàng qua lại, động thái được cho là có thể làm gián đoạn chuỗi vận tải toàn cầu.

Trên thị trường năng lượng, yếu tố địa chính trị tiếp tục được chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 tuyên bố Washington sẽ duy trì mức thuế “rất lớn” đối với Ấn Độ nếu nước này không dừng mua dầu từ Nga.

Cùng thời điểm, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các doanh nghiệp khai thác dầu tại Mỹ đã tăng số lượng giàn khoan hoạt động lần đầu tiên sau ba tuần, báo hiệu nguồn cung nội địa có thể tiếp tục mở rộng.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ đang trong giai đoạn nhạy cảm, chịu sức ép đồng thời từ căng thẳng thương mại, rủi ro dư cung và biến động chính sách giữa các nền kinh tế lớn.

Trong bối cảnh đó, mọi động thái mới liên quan đến quan hệ năng lượng Mỹ - Trung hay chính sách của các nước sản xuất dầu chủ chốt đều có thể trở thành yếu tố định hướng cho xu hướng giá dầu toàn cầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.