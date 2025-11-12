Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Bật tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng vào phiên giao dịch ngày hôm nay, chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào dầu mỏ Nga cũng như ảnh hưởng tới thị trường dầu thô và nhiên liệu tinh chế.

Nguồn tin của Reuters cho biết, Lukoil đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại một mỏ dầu ở Iraq do công ty vận hành, đánh dấu tác động lớn nhất từ các lệnh trừng phạt áp dụng tháng trước.

Theo Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM, xuất khẩu nhiên liệu bị hạn chế do các lệnh trừng phạt đang hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh dư thừa nguồn cung.

“Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn của Nga đang ảnh hưởng tới xuất khẩu sản phẩm. Do đó, giá dầu sưởi/diesel và xăng RBOB đang đi theo hướng khác so với dầu thô”, ông Varga nhận định. Tuy nhiên, nỗi lo dư cung dầu thô đang hạn chế đà tăng giá.

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh minh họa iStock).

Đầu tháng này, OPEC+ đồng ý nâng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, đồng thời tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm sau.

Các nhà phân tích của Commerzbank nhận định: “Thị trường dầu sẽ đối mặt dư cung đáng kể trong năm tới, khiến giá nhiều khả năng chịu áp lực. Nguyên nhân chính là sự mở rộng sản lượng đáng kể từ OPEC+”.

OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 4. Nếu nhóm này đảo ngược các cắt giảm sản lượng tự nguyện sau thời gian tạm dừng quý I, nguồn cung có thể tăng thêm 1 triệu thùng/ngày trong năm tới.

Bên cạnh đó, khối lượng dầu dự trữ trên tàu tại các vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong vài tuần gần đây, sau khi các lệnh trừng phạt phương Tây thắt chặt xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ, theo các nhà phân tích. Trên thị trường rộng hơn, tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ khi khả năng chấm dứt kỷ lục đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ đang gần, sau khi Thượng viện phê chuẩn thỏa thuận khôi phục ngân sách liên bang.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 42 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.