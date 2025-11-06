Chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể cùng giảm

(VTC News) -

Nhiều ý kiến của doanh nghiệp dự báo, nếu cơ quan quản lý tiếp tục không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng chiều nay (6/11) có khả năng giảm 100 - 150 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm dưới 100 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut được dự báo giảm mạnh hơn, khoảng 270 đồng/kg.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, tại kỳ điều hành sắp tới, giá xăng bán lẻ ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ 0,1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ 0,1% về mức 19.740 đồng/lít, xăng RON95 giảm nhẹ 0,1% về mức 20.455 đồng/lít. Giá dầu mazut có thể giảm 2,2% về mức 14.308 đồng/kg, trong khi giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 0,5% lên mức 19.366 đồng/lít và 19.296 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng sẽ đảo chiều đi xuống sau khi tăng khá mạnh vào tuần trước.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo đồng loạt giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Công Hiếu).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Sáng 6/11, giá dầu WTI đứng ở mức 59,60 USD/thùng, giảm 0,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 66,54 USD/thùng, giảm 0,90 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm do dư nguồn cung, đồng USD mạnh và số liệu sản xuất yếu tạo áp lực lên thị trường.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, giá dầu đi theo xu hướng giảm của thị trường chứng khoán trong ngày, khi tâm lý rủi ro thay đổi đã trở thành yếu tố chi phối trong những phiên gần đây.

Trong khi đó, theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, dữ liệu kinh tế yếu và đà tăng của đồng USD đã kìm hãm đà tăng của giá dầu, dù thị trường vẫn được hỗ trợ phần nào từ mức giảm trong dự trữ sản phẩm lọc dầu của Mỹ. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc thu hẹp tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 10, trong khi ngành sản xuất của Mỹ cũng ghi nhận tháng thứ tám suy giảm liên tiếp.

Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với euro, bảng Anh và các đồng tiền chủ chốt khác đã lên mức cao nhất trong ba tháng, được củng cố bởi những chia rẽ trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm giảm khả năng hạ lãi suất trong tháng 12.

Trước đó, giá dầu được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh. Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố ngày 4/11, trong tuần kết thúc ngày 31/10, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 6,52 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất lần lượt giảm 5,65 triệu thùng và 2,46 triệu thùng.

Về phía nguồn cung, cảng Tuapse của Nga bên Biển Đen đã tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu, còn nhà máy lọc dầu tại đây buộc phải dừng chế biến dầu thô sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm Chủ nhật.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, được biết đến là nhóm OPEC+, hôm Chủ nhật vừa qua đã thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, đồng thời quyết định tạm dừng các đợt tăng sản lượng tiếp theo trong quý I năm 2026.