Giá xăng dầu đồng loạt tăng lần thứ hai liên tiếp

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá các loại xăng dầu đồng loạt tăng lần thứ hai liên tiếp. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 29/1 - 4/2/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Opec giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3; đồng USD tăng giá; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 29/1/2026 và kỳ điều hành ngày 5/2/2026 là: 72,426 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,958 USD/thùng); 734,246 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,664 USD/thùng); 86,586 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,782 USD/thùng); 87,314 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,160 USD/thùng); 41,044 USD/tấn dầu mazut (tăng 20,778 USD/tấn).

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.