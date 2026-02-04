Giá xăng dầu hôm nay 4/2: Đảo chiều tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ sau cú giảm sâu trước đó, khi thị trường cân nhắc nguồn cung phục hồi và khả năng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, giá dầu chịu áp lực từ triển vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, việc khôi phục một phần sản lượng tại mỏ Tengiz của Kazakhstan, cùng với việc các nhà sản xuất Mỹ đưa sản lượng trở lại sau các đợt bão mùa đông.

Giá dầu lao dốc hơn 4% trong phiên thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng song phương. Quan chức hai nước cho biết Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày thứ Sáu tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, rủi ro địa chính trị gắn với chính sách đối ngoại mang tính mở rộng của chính quyền Mỹ, đặc biệt là các mối đe dọa lúc căng lúc giảm đối với Iran đã khiến giá dầu biến động mạnh trong bốn tuần qua.

Tại Kazakhstan, sản lượng dầu ở mỏ Tengiz - một trong những mỏ lớn nhất thế giới - đã tiếp tục phục hồi trong những ngày gần đây, đạt gần 20% công suất vào Chủ nhật, sau khi bị gián đoạn hoàn toàn hồi giữa tháng 1.

Tại Mỹ, các nhà sản xuất dầu thô tiếp tục đưa giếng khoan trở lại hoạt động, hiện chỉ còn khoảng 0,7% tổng sản lượng dầu của Mỹ vẫn bị gián đoạn sau cơn bão mùa đông nghiêm trọng xảy ra hồi tháng trước.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu ở trạng thái cân bằng, trong khi nhu cầu dự kiến sẽ tăng dần vào các tháng 3 và 4. Phát biểu này được đưa ra khi ông được hỏi về định hướng chính sách sản lượng của nhóm OPEC+.

Trước đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng trong tháng 3 tại cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật.

Cũng trong ngày thứ Hai, Tổng thống Trump công bố một thỏa thuận với Ấn Độ, theo đó Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18% từ mức 50%, đổi lại New Delhi sẽ hạ rào cản thương mại và ngừng mua dầu của Nga. Theo các nhà phân tích của ING, nếu điều này thực sự xảy ra, lượng dầu của Nga trôi nổi trên biển có thể sẽ tiếp tục gia tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.