Chiều nay, giá xăng trong nước dự báo tiếp tục tăng, vượt 19.000 đồng/lít

Nhiều ý kiến dự báo giá xăng E5 RON92 có thể tăng khoảng 300 đồng/lít, xăng RON95 tăng khoảng 250 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 450 đồng/lít, dầu hỏa tăng 500 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng mạnh hơn 600 đồng/kg.

Tương tự, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng trong kỳ điều hành ngày 5/2, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 312 đồng lên mức 18.642 đồng/lít và xăng RON95 tăng 271 đồng lên 19.111 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể tăng 509 đồng lên 18.679 đồng/lít, giá dầu diesel dự báo tăng 563 đồng lên 18.733 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut có thể tăng mạnh hơn 714 đồng, lên 15.344 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo đồng loạt tăng.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ hai liên tiếp sau 1 phiên giảm.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Lúc 6h ngày 5/2, giá dầu WTI ở mức 63,28/thùng, tăng 0, 07USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 67,58 USD/thùng, tăng 0,25 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay gần như đi ngang sau khi tăng nhẹ trước đó do căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại nguy cơ leo thang xung đột ngay trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến. Đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu công nghệ, nhóm tài sản thường biến động cùng chiều với giá dầu.

Trong tuần này, cả hai loại dầu chuẩn liên tục biến động theo các thông tin trái chiều liên quan đến khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq - các quốc gia thành viên OPEC xuất khẩu phần lớn sản lượng dầu thô qua eo biển Hormuz, chủ yếu sang thị trường châu Á.

Trong một diễn biến khác, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã giảm trong tháng 1, tiếp nối xu hướng đi xuống từ tháng 12, khi các nhà máy lọc dầu tìm kiếm nguồn cung thay thế trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Ấn đang diễn ra.