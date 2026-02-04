  • Bình luận

04/02/2026 09:30:48 +07:00

Ngày mai, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá xăng dầu trong nước được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều hành chiều mai 4/2, do chịu tác động từ diễn biến địa chính trị, thời tiết, lượng tồn kho thế giới.

Đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, ngày mai, giá xăng E5 RON92 tăng khoảng 300 đồng/lít, xăng RON95 tăng khoảng 250 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 450 đồng/lít, dầu hỏa tăng 500 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng mạnh hơn 600 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo đồng loạt tăng.

Tương tự, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng trong kỳ điều hành ngày 5/2, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 312 đồng lên mức 18.642 đồng/lít và xăng RON95 tăng 271 đồng lên mức 19.111 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể tăng 509 đồng lên 18.679 đồng/lít, giá dầu diesel dự báo tăng 563 đồng lên 18.733 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut có thể tăng mạnh 714 đồng lên mức 15.344 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ hai liên tiếp sau 1 phiên giảm.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.

PHẠM DUY
