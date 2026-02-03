Giá xăng dầu hôm nay 3/2: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đối thoại” với Washington, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng với quốc gia thành viên OPEC này. Đồng USD mạnh lên và dự báo thời tiết ôn hòa hơn cũng tạo thêm sức ép lên giá dầu.

Trước đó, hôm thứ Bảy, ông Trump nói với các phóng viên rằng Iran đang “nghiêm túc đàm phán”, chỉ vài giờ sau khi ông Ali Larijani, quan chức an ninh cấp cao của Iran, cho biết các bước chuẩn bị cho đàm phán đang được triển khai.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp nếu Iran không chấp thuận một thỏa thuận hạt nhân hoặc tiếp tục đàn áp người biểu tình. Theo bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, chính những tuyên bố cứng rắn này đã góp phần nâng đỡ giá dầu trong suốt tháng 1.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Giá dầu còn chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD, sau khi ông Trump đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD mạnh khiến các mặt hàng định giá bằng USD, như dầu và vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, qua đó làm suy yếu nhu cầu.

Bên cạnh đó, dự báo thời tiết ôn hòa hơn tại Mỹ cũng được xem là một yếu tố bất lợi đối với giá dầu, khi giá dầu diesel kỳ hạn giảm mạnh, theo nhận định của Ritterbusch and Associates. Trong phiên, giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ, loại nhiên liệu được sử dụng cho sưởi ấm và phát điện đã giảm gần 7%.

Theo các chuyên gia của PVM, căng thẳng tại Trung Đông cùng với hiện tượng “xoáy cực” tại Mỹ trước đó đã giúp giá dầu WTI tăng 14% và dầu Brent tăng 16% trong tháng 1. Tuy nhiên, khi những yếu tố này dần mất đi tác động, thị trường đang quay lại tập trung vào triển vọng nguồn cung dư thừa và sự gia tăng của tồn kho dầu toàn cầu trong năm nay.

Tại cuộc họp diễn ra ngày Chủ nhật, OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 3. Trước đó, vào tháng 11, liên minh này đã quyết định đóng băng các kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 1 đến tháng 3/2026 do nhu cầu tiêu thụ theo mùa suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.