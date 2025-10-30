Giá vàng hôm nay 30/10: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục nhẹ từ mức thấp nhất trong 3 tuần trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, nhằm phản ứng với dữ liệu lạm phát tháng 9 yếu hơn dự kiến và dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động, dù các số liệu kinh tế gần đây khá hạn chế do chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ phát biểu của ông Powell để tìm tín hiệu định hướng chính sách trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ. (Ảnh: gainesvillecoins).

Nhìn về xu hướng giá trong năm tới, theo kết quả khảo sát tại Hội nghị Toàn cầu về kim loại quý 2025 của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), các đại biểu dự báo, giá vàng sẽ tăng lên 4.980 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện tại.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.941 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nhà phân tích Kelvin Wong của OANDA, sự điều chỉnh giá vàng trong ngắn hạn xuất phát từ việc các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ các tài sản an toàn sang những tài sản có tính rủi ro cao hơn như cổ phiếu toàn cầu, nhờ sự lạc quan về thương mại.

Ông cho biết trong thời gian tới vàng sẽ chịu sức ép giảm giá khi các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy ngắn hạn để thay đổi chiến lược đầu tư của mình và khi các mức giá kỹ thuật bị phá vỡ. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Ngân hàng ANZ nhận định, tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng, khiến giá vàng tiếp tục giảm khi căng thẳng dịu bớt. Tuy nhiên, sự giảm giá gần đây có thể là cơ hội để các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào kim loại quý này.