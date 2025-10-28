Giá vàng có còn giảm tiếp?

(VTC News) -

Giá vàng thế giới liên tiếp giảm mạnh trong thời gian gần đây, kéo giá vàng trong nước cũng đi xuống. Dự đoán về xu hướng của vàng trong nhiều ngày tới, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, khi USD phục hồi và tâm lý chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Động thái gần đây của Chính phủ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, việc xung đột Trung Đông tạm lắng đã giúp thị trường toàn cầu bớt lo ngại phần nào, khiến nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm và tạo áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ rủi ro địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng cho đến xu hướng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc sau nhịp giảm hiện tại, vàng hoàn toàn có thể phục hồi khi môi trường bất ổn hoặc lạm phát quay trở lại.

Triển vọng trung hạn của vàng vẫn tương đối tích cực, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Việc cắt giảm lãi suất thường khiến lợi suất thực giảm, đồng USD suy yếu và qua đó tạo lực đỡ cho giá vàng. Trong khi đó, nhu cầu vật chất từ các thị trường châu Á - đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc - vẫn duy trì ổn định, góp phần hạn chế đà giảm sâu.

Dù vậy, cần lưu ý rằng bất kỳ tín hiệu bất ngờ nào từ Fed hoặc sự thay đổi trong quan hệ thương mại toàn cầu đều có thể khiến thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn.

"Giá vàng hiện đang trong đà điều chỉnh ngắn hạn, nhưng với xu thế mua vàng của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, Fed khả năng giảm tiếp lãi suất, căng thăng Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt thì những yếu tố này sẽ giúp giá vàng hồi phục trong tương lai", ông Huy nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ phản ánh diễn biến quốc tế mà còn chịu ảnh hưởng từ chính sách điều tiết vĩ mô, tỷ giá USD/VND, cùng với yếu tố nguồn cung vàng miếng hạn chế. Chính vì vậy, biên độ giảm trong nước thường chậm hơn so với thế giới và mức chênh lệch giữa giá trong nước - quốc tế có thể vẫn duy trì ở mức cao.

Theo các chuyên gia, giá vàng giảm đến mức nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố. (Ảnh: Minh Đức).

Cũng theo ông Huy, giá vàng trong nước có thể quay lại 100 triệu đồng/lượng khi có sự kết hợp của các yếu tố như: Giá vàng thế giới ổn định và có xu hướng giảm, các chính sách quyết liệt nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giữa vàng trong nước và thế giới được thực hiện ngày càng hiệu quả, thị trường có thêm những nhà cung cấp mới, truyền thông tốt giúp giảm tâm lý tích trữ và luân chuyển vốn vào kinh doanh khởi nghiệp.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cũng cho rằng, Nghị định số 232 của Chính phủ mới có hiệu lực thi hành. Khoảng thời gian này là quá trình để chuẩn bị cho sự ra đời của thông tư hướng dẫn chi tiết, cũng là khoảng thời gian để các đơn vị liên quan có bước tính toán, chuẩn bị cần thiết.

Theo chuyên gia này, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự “hạ nhiệt”.

“Phải từ đầu tháng 11 trở đi, khả năng cao mới có sự biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 20 triệu đồng/lượng có thể giảm còn 12-13 triệu đồng/lượng”, ông Phương dự báo.

Ông Đoàn Tú, chuyên gia tài chính cũng cho rằng, giá vàng thế giới đang phụ thuộc vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Nếu Fed hạ lãi suất sớm, vàng có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng. Ngược lại, khi lãi suất duy trì cao hơn dự kiến, vàng có thể điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, đối với thị trường trong nước, ngoài yếu tố quốc tế, nguồn cung khan hiếm mới là nguyên nhân cốt lõi khiến giá liên tục “vượt đỉnh”.

“Nếu không có thêm nguồn cung vàng miếng, chênh lệch với thế giới sẽ còn cao và giá trong nước khó hạ nhiệt. Chính sách nhập khẩu vàng hay tổ chức đấu thầu vàng miếng cần được tính toán lại. Người dân nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, chia vốn cho nhiều kênh như gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản. Vàng chỉ nên chiếm một phần hợp lý trong tài sản để phòng ngừa rủi ro", ông Tú nhấn mạnh.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank lại cho rằng, vàng đã tăng quá cao, tăng liên tục trong 2 năm và rủi ro đang rất lớn.

"Không có cái gì là tăng mãi mãi, sẽ phải có giới hạn. Chưa kể, diễn biến địa chính trị thế giới hoàn toàn có thể đảo chiều, những yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá không còn nữa, thị trường vàng có thể lao dốc", ông Khánh nhận định.

Vàng thế giới vẫn giảm trong ngắn hạn

Giá vàng thế giới được dự đoán vẫn giảm trong ngắn hạn. (Ảnh: Kitco).

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến cú sập thế kỷ khi vàng từ mức đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce thiết lập ngày 21/10 đã giảm liên tục nhiều phiên. Sau 7 ngày, giá vàng hiện đã giảm 391 USD/ounce, về ngưỡng 3.990 USD/ounce.

Dự đoán về giá vàng trong tuần này, theo cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 18% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, 6 chuyên gia khác, tương đương 35% dự đoán giá sẽ giảm. Còn 8 nhà phân tích còn lại, chiếm 47% tổng số dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Bên cạnh đó, 274 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street đã suy yếu sau đợt bán tháo tuần này.

Có 144 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 53% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 62 nhà giao dịch khác, tương đương 23% dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 68 nhà đầu tư còn lại, chiếm 25% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông Adrian Day không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.