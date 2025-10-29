Giá vàng giảm sốc, có nên đầu tư ngay lúc này?

(VTC News) -

Tuy nhiên theo các chuyên gia, rất khó để dự đoán được diễn biến của giá vàng thời gian tới, nhất là trong ngắn hạn, vì vậy lúc này vẫn nên thận trọng và có chiến lược hợp lý khi định đầu tư.

Tuyệt đối không vay tiền để đầu tư vàng

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh những ẩn số về việc thực hiện các chính sách liên quan đến thị trường trong nước có thể làm gia tăng rủi ro cho người mua bán vàng ngắn hạn nhằm mục đích "lướt sóng" lúc này. Đầu tư vàng thời gian qua đã mang lại lợi nhuận rất cao nhưng nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, nếu không rất dễ bị lỗ lớn như khi giá vàng giảm mạnh trong những ngày vừa qua.

Theo ông Hiếu, người dân không nên có tâm lý lướt sóng, "ăn xổi", muốn mua vàng để có lời nhanh. Tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Người dân nếu muốn tích trữ có thể tranh thủ lúc giá vàng giảm mạnh để mua, nhưng không nên "lướt sóng". (Ảnh: Minh Đức).

"Chúng ta nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực mang lại giá trị dài hạn và bền vững. Đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh có nguy cơ thua lỗ lớn trong trường hợp thị trường đảo chiều", ông Hiếu lưu ý.

Ông Hiếu cũng nhìn nhận, nguyên nhân chính đẩy giá vàng thế giới giảm mạnh là các nhà đầu tư quốc tế bán ra mạnh để chốt lời sau giai đoạn tăng cao. Tuy nhiên, xác suất phục hồi khá lớn vì xung đột chính trị - quân sự tại nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt; kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy yếu vì lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng.

Ngoài ra, còn có thêm việc chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 3 tuần qua và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm mở cửa trở lại. Tình trạng "tê liệt" của chính phủ Mỹ nếu kéo dài có thể đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vào giai đoạn trì trệ, gây rúng động toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế. Vì vậy, rất khó để dự đoán được diễn biến của giá vàng thời gian tới.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa tài chính - ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, cho rằng giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, khi USD phục hồi và tâm lý chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Động thái gần đây của Chính phủ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, việc xung đột Trung Đông tạm lắng đã giúp thị trường toàn cầu bớt lo ngại phần nào, khiến nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm và tạo áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, từ rủi ro địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng cho đến xu hướng chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc sau nhịp giảm hiện tại, vàng hoàn toàn có thể phục hồi khi môi trường bất ổn hoặc lạm phát quay trở lại.

Vì vậy, với nhà đầu tư dài hạn hoặc những người có nhu cầu thực, cấp thiết, đây có thể là giai đoạn thích hợp để tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn. Tuy nhiên, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư "lướt sóng" thì nên thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.

"Nhà đầu tư cần giữ tâm thế chủ động, phân bổ vốn hợp lý, theo dõi sát chính sách tiền tệ và diễn biến quốc tế, đây sẽ là những yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội trong thời gian tới", ông Huy nhấn mạnh.

Chỉ nên đầu tư ở tỷ trọng nhất định

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, cú lao dốc này của giá vàng đã khiến nhiều nhà đầu tư trên các thị trường vàng thế giới "chóng mặt". Cũng theo ông, mức giảm hơn 300 USD/ounce vừa qua là mạnh nhất trong lịch sử giá vàng.

Ông Khánh nhận định, sau khi giảm mạnh thì thông thường giá vàng sẽ có khả năng phục hồi nhưng cũng chỉ quanh ở khu vực đỉnh cũ.

Tại Việt Nam, Nghị định 232 đã có hiệu lực thì nguồn cung sẽ gia tăng, ngoài ra việc đang xem xét lập sàn vàng quốc gia nên về dài hạn sẽ tác động đến thị trường vàng. Từ đó có thể giá vàng trong nước sẽ biến động nhiều hơn, nhất là khi được rút ngắn chênh lệch với thế giới nên nhà đầu tư càng nên thận trọng để giảm rủi ro.

Chính vì vậy, theo ông, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào vàng nhưng chỉ ở tỷ trọng nhất định. Ví dụ nếu có khoản đầu tư vài trăm triệu đồng thì chỉ nên mua 1-2 lượng vàng. Nếu giá vàng lên tiếp thì nhà đầu tư vừa có lãi, vừa có vàng trong danh mục của mình. Nếu vàng xuống, ngoài khoản tiền đã mua một phần thì nhà đầu tư vẫn còn vốn để tiếp tục mua vào.

Giá vàng khó dự đoán diễn biến trong ngắn hạn. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Còn PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cao cấp Trường Kinh doanh UEH (Đại học Kinh tế TPHCM) - đánh giá, khi giá vàng tăng liên tục và tăng cao thì chắc chắn lúc giảm sẽ giảm rất mạnh, nên việc giá vàng giảm mạnh như đang diễn ra đã được dự đoán trước đó.

Cũng theo ông Huân, rất khó để dự đoán giá vàng sẽ giảm sâu đến mức nào, nhưng sau mỗi đà giảm mạnh thì thị trường sẽ có những nhịp điều chỉnh.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Huân cho rằng, với những người có nhu cầu tích lũy vàng thì mua vào những lúc giá giảm mạnh vẫn hợp lý. Tuy nhiên, không nên "lướt sóng" và cần có chiến lược phù hợp để không "tất tay" với vàng.