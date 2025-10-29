Giá vàng hôm nay 29/10: Tiếp tục lao dốc không phanh, xuống mức thấp nhất 3 tuần

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh do áp lực bán tiếp diễn từ mức giảm mạnh hôm thứ Hai. Như vậy, giá vàng đã chạm mức thấp nhất trong ba tuần qua.

Nguyên nhân chính được cho là do tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính toàn cầu, sau khi xuất hiện thông tin tích cực về tiến triển đàm phán thương mại Mỹ - Trung và kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất nhẹ trong thời gian tới. Khi nhu cầu trú ẩn an toàn giảm, dòng tiền chuyển hướng sang các tài sản rủi ro như chứng khoán, khiến vàng chịu áp lực bán mạnh.

Chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu Tim Waterer của sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn KCM Trade cho biết, quan hệ thương mại Mỹ-Trung được cải thiện đã khiến giá vàng mất đà do nhu cầu mua vàng để giữ an toàn tài sản sụt giảm.

Ông Waterer nhận định rằng nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này diễn ra hiệu quả có thể gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, điều này có thể được khắc phục nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tiến hành cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Tổng thống Trump tin rằng sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc và thông báo về một loạt thỏa thuận thương mại và khoáng sản quan trọng với 4 quốc gia Đông Nam Á trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 53% lên mức cao kỷ lục 4,381.21 USD/ounce vào ngày 20/10 do bất ổn địa chính trị, triển vọng giảm lãi suất và nhu cầu mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 - 3,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 - 3,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.936 USD/ounce, giảm 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới chuyên gia cho rằng, triển vọng ngắn hạn của vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào thông điệp của Fed trong cuộc họp lần này. Nếu cơ quan này phát tín hiệu giữ nguyên chính sách hoặc chỉ cắt giảm nhẹ lãi suất, đồng USD có thể phục hồi, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, bất kỳ động thái nào cho thấy Fed sẵn sàng nới lỏng mạnh hơn có thể giúp vàng lấy lại đà tăng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến vào chiều thứ Tư sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lần thứ hai liên tiếp để hỗ trợ thị trường việc làm đang chao đảo, dù có sự phản đối từ một số quan chức lo ngại về lạm phát. Dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng chậm nhất trong 3 tháng, củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần này.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn chia rẽ. Một số lo ngại cắt giảm quá đà, trong khi những người khác muốn giảm sâu hơn, giữa bối cảnh thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đang đóng cửa.

Thông thường, lãi suất thấp có lợi cho vàng - vốn là tài sản không sinh lãi, do làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ. Tuy nhiên, khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ triển vọng thương mại, nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi vàng để tìm đến tài sản sinh lời cao hơn như chứng khoán.