Giá vàng hôm nay 28/10: Vì sao vàng rơi cắm đầu xuống dưới 4.000 USD/ounce?

Trước đó, trong phiên giao dịch tối 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới còn có mức giảm gần 140 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng lao dốc do chịu tác động từ thông tin các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ vào cuối tuần qua bên lề các cuộc họp ASEAN tại Malaysia.

Khung thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn thiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào cuối tuần này tại Hàn Quốc để gia hạn lệnh đình chiến thương mại và có khả năng đặt nền móng cho một thỏa thuận rộng hơn. Điều này cho thấy nguy cơ leo thang thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm bớt.

Những diễn biến này đã thúc đẩy sự ưa chuộng tài sản rủi ro, gây áp lực lên sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng, nhưng áp lực bán ra có thể chưa kết thúc.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng lao dốc. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 28/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,8 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.986 USD/ounce, giảm 91 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến vào chiều thứ Tư sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lần thứ hai liên tiếp để hỗ trợ thị trường việc làm đang chao đảo, dù có sự phản đối từ một số quan chức lo ngại về lạm phát.

Dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng chậm nhất trong 3 tháng, củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần này. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn chia rẽ. Một số lo ngại cắt giảm quá đà, trong khi những người khác muốn giảm sâu hơn, giữa bối cảnh thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đang đóng cửa.

Thông thường, lãi suất thấp có lợi cho vàng - vốn là tài sản không sinh lãi, do làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ. Tuy nhiên, khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ triển vọng thương mại, nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi vàng để tìm đến tài sản sinh lời cao hơn như chứng khoán.