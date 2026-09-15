Giả người bán vàng trên mạng xã hội, 'con bạc' lừa hơn 372 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 15/9, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996) và Trần Văn Quang Nhả (SN 1996) cùng trú phường Phong Quảng (TP Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp nhận đơn trình báo của bà Võ Thị Thùy S. (SN 1970, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa đảo khi mua vàng qua mạng xã hội.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Hậu lên mạng xã hội tìm kiếm những người đăng bán vàng thật. Sau đó gã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Yến Nhi” liên hệ với tài khoản “Nguyễn Thị Gơ”, hỏi mua 2 lượng vàng SJC với giá 187,5 triệu đồng/lượng.

Nguyễn Ngọc Hậu và Trần Văn Quang Nhả tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Minh)

Sau khi có thông tin về người bán và nguồn vàng, Hậu không trực tiếp mua vàng mà tiếp tục sử dụng tài khoản “Yến Nhi” đăng bài rao bán vàng trên một nhóm Facebook khác nhằm tìm người mua.

Khi bà S. liên hệ hỏi mua, Hậu đưa ra mức giá 186,3 triệu đồng/lượng và thống nhất giao 2 lượng vàng tại TP.HCM.

Để tạo lòng tin, Hậu lấy số điện thoại của anh Cao Hữu T. (người được bà S. nhờ nhận và kiểm tra vàng), rồi cung cấp số điện thoại này cho người bán vàng thật. Hậu yêu cầu người bán gọi cho anh Tiến khi đến địa điểm giao dịch.

Với thủ đoạn này, Hậu tạo ra một giao dịch tưởng như bình thường giữa người mua và người bán, trong khi bản thân không sở hữu vàng và thực tế đứng giữa để hưởng chênh lệch.

Tại điểm hẹn, một phụ nữ mang 2 lượng vàng đến giao cho anh T. kiểm tra. Sau khi xác nhận vàng đúng như thỏa thuận, bà S. tin tưởng giao dịch là thật và chuyển 372,6 triệu đồng vào tài khoản do Hậu chỉ định.

Ngay sau khi nhận được tiền, Hậu xóa tin nhắn, chặn tài khoản “Nguyễn Thị Gơ”, đăng xuất tài khoản Facebook “Yến Nhi” nhằm cắt đứt liên lạc với các bên. Hậu sau đó rút tiền mặt và sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân.

Không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo, từ ngày 6/3 đến 12/3, Nguyễn Ngọc Hậu còn sử dụng điện thoại di động và mạng internet để đánh bạc thắng thua bằng tiền trên trang mạng J.

Tổng số tiền Hậu sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 1,54 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là 342,22 triệu đồng.

Đối với Trần Văn Quang Nhả, trong khoảng thời gian trên, Nhả cung cấp tài khoản game đánh bạc thắng thua bằng tiền do mình tạo lập trên J. để Hậu sử dụng đánh bạc. Ngoài ra, ngày 12/3, Nhả còn trực tiếp sử dụng tài khoản do mình tạo lập để đánh bạc với tổng số tiền 67,65 triệu đồng.

Tổng số tiền Nhả dùng để đánh bạc và đồng phạm với Hậu được xác định hơn 1,607 tỷ đồng. Nhả thu lợi bất chính 11,05 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX làm rõ hành vi của từng bị cáo, đặc biệt là thủ đoạn Hậu sử dụng thông tin của người bán vàng thật để dựng lên một giao dịch giả, qua đó tạo lòng tin cho người mua và chiếm đoạt số tiền 372,6 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hậu 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Quang Nhả 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.