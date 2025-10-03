Gia Lai nhiệm kỳ 2025 – 2030: Tư duy đột phá, khát vọng vươn cao

(VTC News) -

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho chặng đường năm năm tới, với một khát vọng chung: đưa Gia Lai trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại, bền vững của cả nước.

Quan điểm: Đổi mới – Sáng tạo – Bền vững – Vì nhân dân

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong bối cảnh lịch sử đặc biệt: tỉnh mới vừa ra đời sau cuộc hợp nhất quy mô lớn giữa Gia Lai và Bình Định. Đây không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà còn là sự sắp xếp chiến lược, mở ra một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, nơi cao nguyên bazan màu mỡ bắt tay với cửa ngõ biển quốc tế, nơi nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo hòa nhịp cùng công nghiệp chế biến, logistics và thương mại dịch vụ.

Trên nền tảng ấy, báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho chặng đường năm năm tới, với một khát vọng chung: đưa Gia Lai trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại, bền vững của cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 hướng tới mục tiêu cao nhất: nhân dân thực sự là trung tâm.

Quan điểm chỉ đạo phát triển của nhiệm kỳ mới nhấn mạnh sự kiên định với tư tưởng, đường lối của Đảng, nhưng đồng thời khẳng định sự cần thiết phải đổi mới, sáng tạo, bắt kịp thời đại.

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng đi đôi với bền vững, tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tất cả hướng tới mục tiêu cao nhất: nhân dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển, còn chính quyền phải là chính quyền phục vụ, kiến tạo, liêm chính.

Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là sự lựa chọn chiến lược, bởi Gia Lai ý thức rõ ràng rằng không có thành tựu nào bền vững nếu không bắt nguồn từ lợi ích và hạnh phúc của người dân.

Một điểm nhấn quan trọng là cách tỉnh xác định mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực. Sau hợp nhất, quy mô và nguồn lực của Gia Lai đã tăng lên đáng kể, nhưng điều cốt lõi vẫn là phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh vượt khó của chính con người nơi đây.

Cùng với đó, tỉnh chủ trương mở rộng hợp tác, tranh thủ vốn đầu tư, khoa học công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài. Nội lực là quyết định, ngoại lực là động lực bổ sung, khi kết hợp sẽ tạo nên sức bật mạnh mẽ để Gia Lai bứt phá.

Nội lực là quyết định, ngoại lực là động lực bổ sung tạo nên sức bật mạnh mẽ để Gia Lai bứt phá.

Từ những quan điểm này, báo cáo chính trị đã đề ra hệ thống mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2025 – 2030. Tốc độ tăng trưởng GRDP phấn đấu đạt bình quân 10 – 10,5% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người vươn lên mức 6.300 – 6.500 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển rõ rệt, với nông nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 20%, công nghiệp – xây dựng chiếm 36,5% và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo với 41%.

Xuất khẩu đặt mục tiêu vượt 17 tỷ USD trong 5 năm, còn du lịch phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó trên 1,1 triệu khách quốc tế. Ngân sách nhà nước dự kiến vượt ngưỡng 41.000 tỷ đồng vào năm 2030, trong khi tỷ lệ che phủ rừng vẫn duy trì ở mức trên 46%, đảm bảo phát triển gắn liền với bảo tồn sinh thái.

Những mục tiêu ấy không chỉ là các con số khô khan, mà còn là sự khẳng định tầm nhìn của một tỉnh muốn vươn mình ra khỏi phạm vi khu vực để hòa nhịp cùng xu thế quốc gia và quốc tế. Từ một địa phương thuần nông, Gia Lai đang từng bước xác lập vị thế trung tâm trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch và cả khoa học – công nghệ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Đề ra hệ thống nhiệm vụ toàn diện

Để đạt được những khát vọng đó, Gia Lai đã đề ra một hệ thống nhiệm vụ toàn diện, gắn liền với thực tiễn phát triển của tỉnh. Trước hết là nhiệm vụ then chốt: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đại hội xác định đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi, bởi chỉ khi bộ máy lãnh đạo có bản lĩnh, có trí tuệ và có sự đồng thuận cao thì những chủ trương phát triển mới đi vào cuộc sống. Việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số đều được coi là giải pháp căn cơ để tạo dựng niềm tin của nhân dân và nhà đầu tư.

Song hành với đó là phát triển kinh tế với trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu hợp lý. Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo được ưu tiên phát triển, nông nghiệp hướng mạnh về công nghệ cao, sản phẩm hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.

Du lịch sẽ không chỉ dừng lại ở thế mạnh cảnh quan và văn hóa bản địa, mà còn trở thành ngành mũi nhọn, có khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Những định hướng này cho thấy sự quyết tâm biến lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao thay vì chỉ dừng lại ở khai thác thô tài nguyên.

Du lịch có thế mạnh cảnh quan và văn hóa bản địa, trở thành ngành mũi nhọn, có khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế để Gia Lai phát triển.

Trên nền tảng kinh tế đó, Gia Lai tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Những tuyến cao tốc mới, việc nâng cấp sân bay, cảng biển, trung tâm logistics, các khu công nghiệp hiện đại sẽ mở ra một không gian liên kết vùng rộng lớn, nơi Tây Nguyên được nối liền với duyên hải miền Trung và vươn ra thế giới. Đồng thời, hạ tầng số và hạ tầng khoa học – công nghệ cũng được coi là trụ cột, giúp tỉnh bắt kịp làn sóng công nghiệp 4.0, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia vào nền kinh tế số.

Khoa học – công nghệ được nhìn nhận là động lực then chốt cho tăng trưởng mới. Trong nhiệm kỳ này, Gia Lai sẽ triển khai các đề án trọng điểm về công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, giáo dục STEM và phát triển nhân lực công nghệ cao. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại Quy Hòa tiếp tục đóng vai trò kết nối giới khoa học thế giới với địa phương, tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trong tương lai. Đây là cách tiếp cận táo bạo, đưa Gia Lai từ một tỉnh thuần nông trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi kinh tế và khoa học – công nghệ bứt phá, nhiệm vụ nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội vẫn được đặt ở trung tâm. Tỉnh tập trung giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa. Bản sắc văn hóa Tây Nguyên sẽ được gìn giữ và phát huy, trở thành nguồn lực mềm thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương. Đây là một điểm cân bằng quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển không chỉ nhanh mà còn nhân văn và toàn diện.

Môi trường và tài nguyên cũng được quản lý chặt chẽ hơn. Gia Lai chủ trương gắn tăng trưởng với phát triển xanh, khai thác hợp lý tài nguyên, tăng cường bảo vệ rừng, ứng phó biến đổi khí hậu. Điều này thể hiện quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, một quan điểm cần thiết để phát triển lâu dài và bền vững.

An ninh – quốc phòng tiếp tục được giữ vững, với trọng tâm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an ninh biên giới và chủ động đối phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Đây là nền tảng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, còn các nhà đầu tư tin tưởng khi đến với Gia Lai.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đang diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Có thể thấy, hệ thống giải pháp của Gia Lai mang tính toàn diện và đồng bộ, nhưng đồng thời cũng có những điểm nhấn mang tính đột phá. Đó là hạ tầng hiện đại, thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học – công nghệ tiên tiến. Khi những yếu tố này hội tụ, chúng sẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới, giúp Gia Lai bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.