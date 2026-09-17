Gia Lai báo cáo kết quả rà soát 11 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

(VTC News) -

Ngày 16/9, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh này vừa có báo cáo chính thức tới Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra sau khi Sở Nội vụ tỉnh này phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ nhân sự.

Động thái trên được thực hiện sau kết luận theo Báo cáo số 1212/ BC-KTNN ngày 31/7/2026 của Kiểm toán Nhà nước về Kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong thực hiện sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/ND-CP của Chính phủ.

Sở Nội vụ Gia Lai ra soát 11 trường hợp được duyệt nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP chưa phù hợp quy định sau Kết luận của kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo, 11 trường hợp tại Gia Lai được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra chưa phù hợp với quy định trong quá trình thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả rà soát từ Sở Nội vụ tỉnh này, cụ thể:

Đối với nhóm 3 cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Nông nghiệp và Môi trường gồm: ông Huỳnh Phúc Nguyên - Chi cục trưởng Chi cục Đất đai; ông Nguyễn Đình Nhân - Quyền Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; bà Huỳnh Thị Ngọc Ân - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Đăng ký đất đai) nghỉ việc với lý do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, 3 trường hợp được phê duyệt nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi với lý do không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không đáp ứng trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm sau sắp xếp. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ cá nhân và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm liền kề, cả 3 cá nhân này đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kết quả rà soát của UBND tỉnh Gia Lai xác định đây là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp bộ máy, đủ điều kiện hưởng chính sách theo đúng Nghị định 178.

Đối với nhóm 5 cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, 5 trường hợp trên được giải quyết nghỉ chế độ 178 chưa phù hợp do thuộc các đơn vị chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp nhưng số lượng lãnh đạo, quản lý tại đây thực tế không cao hơn quy định. Đáng chú ý, từ năm 2022 - 2024, cả 5 trường hợp lãnh đạo này cũng đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả rà soát của UBND tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra, tỉnh xác định cả 5 trường hợp đều chịu tác động trực tiếp từ quá trình tinh gọn tổ chức, đủ điều kiện hưởng chế độ và phù hợp với hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đối với nhóm 3 cán bộ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì nhóm 3 cán bộ này được phê duyệt cho nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa rà soát kỹ số năm công tác thực tế tại địa bàn để xác định đủ điều kiện.

Kết quả rà soát của UBND tỉnh Gia Lai khẳng định đã kiểm tra, rà soát chi tiết số năm làm việc và xác định các cá nhân này hoàn toàn đáp ứng điều kiện giải quyết nghỉ hưu trước tuổi.

Từ kết quả kiểm tra trên, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, thống nhất việc giải quyết chế độ cho các cán bộ, công chức, viên chức nêu trên. Đồng thời, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tổng thể việc thực hiện Nghị định 178 trên toàn địa bàn.