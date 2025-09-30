Hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước 15/10, xử lý nghiêm chậm trễ

(VTC News) -

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) ký Công văn 19 về việc thực hiện Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp).

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Công văn nêu rõ, Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 15/10 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8.

Để thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các bộ, ban, ngành và địa phương phải có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Các bộ, ban, ngành và địa phương cần báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ về Ban Chỉ đạo của Chính phủ (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16h ngày 14/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo của Chính phủ không nhận được báo cáo của bộ, ban, ngành, địa phương thì các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15/10 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa được thanh toán.

Với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 chưa có nguồn chi trả, đề nghị các cơ quan này khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31/8, các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định; trường hợp thiếu nguồn, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương bố trí đủ dự toán và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các cơ quan, đơn vị, chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng.