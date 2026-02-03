Gia đình trái dấu tập 29: Ông Phi quyết định 'cua lại' vợ cũ

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 29.

Ở tập trước, điểm nhấn lớn nhất là việc Vân (Thùy Dương) phát hiện có bầu. Dù ban đầu có phần bất ngờ, song Đức (Thừa Tuấn Anh) nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Anh quay lại nhà và thổ lộ chân thành với Vân về việc sẵn sàng học cách trở thành người bố và xây dựng tổ ấm cùng cô. Lời khẳng định này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của nhân vật Đức trong hành trình đối mặt với trách nhiệm gia đình.

Trong một diễn biến khác, Dương (Quỳnh Trang) vẫn quyết định ở lại nhà trọ với bố vì chưa thể hết giận mẹ. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) dù nhớ con và chủ động nhắn tin xin lỗi nhưng vẫn không quên nhắc đến chuyện du học, khiến khoảng cách giữa hai mẹ con càng thêm xa cách.

Sau cuộc đối thoại thẳng thắn tại nhà, bà Ánh thừa nhận sai lầm khi can thiệp quá sâu vào quyền riêng tư của con gái. Sự thấu hiểu từ phía mẹ giúp Dương giải tỏa tâm lý, nhưng cô cũng nhận được lời nhắc nhở không được bỏ nhà đi mỗi khi giận dỗi. Không khí gia đình trở nên ấm áp hơn khi Dương tâm sự cùng bé Nhi về việc phải sống theo đam mê của chính mình thay vì chạy theo mong đợi của người khác.

Tuy nhiên, tình huống oái oăm khác lại nảy sinh khi Nhung - người phụ nữ thầm thích ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tìm đến nhà trọ. Do chưa biết danh tính của Dương, Nhung đã mắng cô là "trà xanh", tạo nên một ấn tượng ban đầu vô cùng xấu với con gái của người mình đang theo đuổi.

Trong tập 29 Gia đình trái dấu, ông Phi và bà Ánh ra toà để hoàn thiện nốt thủ tục ly hôn. Trước khi rời đi, ông Phi ngỏ ý muốn đưa vợ cũ đi làm nhưng bị từ chối. Nghe vậy, ông liền khẳng định rằng "lần đầu tiên gặp cho tới khi chết chỉ yêu một mình" bà Ánh.

"Anh không xin gì nhiều đâu, chỉ xin rằng từ nay em cho phép anh được theo đuổi em lại từ đầu", ông nói.

Trước đó, khi biết việc ông Phi có người phụ nữ khác theo đuổi, bà Ánh cũng có phần giận dỗi. Có vẻ bà Ánh vẫn còn dành nhiều tình cảm cho chồng cũ.

Ông Phi quyết tâm "cua lại" bà Ánh.

Ở một diễn biến khác, Đức tìm đến nhà bố vợ tương lai là ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) để thưa chuyện về việc Vân có bầu. Khi nghe chàng rể tiết lộ con gái có bầu dù chưa cưới, ông Thắng sốc đòi đuổi đánh. Dù vẫn chưa chấp nhận Đức cưới con gái mình nhưng việc này chắc sẽ khiến ông Thăng phải suy nghĩ lại.

Tập 29 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 3/2 trên VTV3.