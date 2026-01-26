Gia đình trái dấu tập 25: Nhi bỏ nhà đi khi biết mình là 'con rơi' của ông Phi

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 25.

Ở tập trước, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bắt đầu có cái nhìn thiện cảm với Nhi (Cherry An Nhiên). Tuy nhiên, Nhi vẫn thắc mắc một việc có phải mình chính là nguyên nhân khiến ông Phi bị đuổi khỏi nhà hay không?

Khi trở về nhà, Nhi tỏ vẻ buồn bã vì chưa nhận được câu trả lời. Khi bị ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặng hỏi, Nhi cuối cùng cũng chịu tâm sự với bố. Cô bé nói được cả gia đình đối xử tốt, tuy nhiên chỉ có một thắc mắc.

"Tại sao bố với mẹ con lại quen nhau? Có phải bố và bác Ánh đã cưới nhau rồi bố mới quen mẹ con không?", Nhi hỏi ông Phi. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Nhi đã rất hiểu chuyện. Câu hỏi của Nhi càng khiến cho ông Phi cảm thấy xấu hổ bản thân. Ông vẫn quyết định không nói với Nhi vì "đây là chuyện người lớn nên con không cần biết và cũng thể hiểu được". Tuy nhiên Nhi vẫn một mực muốn biết câu trả lời từ bố.

TrongGia đình trái dấutập 25, bà Ánh nghe theo lời ông Phi tới nhà để an ủi Nhi. Tuy vậy Nhi tâm sự đã biết hết sự thật, rằng mẹ mình là người có lỗi và mình chỉ là "con rơi" của ông Phi. "Cháu ước gì trên đời này không có cháu, lỗi là tại mẹ cháu", Nhi nói.

Câu nói đầy xót xa của Nhi khiến bà Ánh bất ngờ. Bà phải nhanh chóng khuyên Nhi không được suy nghĩ như vậy. Dù vậy bản thân Nhi vẫn rất buồn khi biết mình chỉ là đứa con người ý muốn của bố mẹ.

Nhi buồn bã khi biết mình chỉ là đứa con ngoài ý muốn.

Chính điều này khiến Nhi quyết định bỏ nhà ra đi, tự một mình trở về quê Đắk Lắk - nơi ở của anh trai mẹ. Ông Phi hoảng hốt khi đọc được bức thư do Nhi để lại nên đi tìm kiếm khắp nơi. Ông đến nhà bà Ánh và các con để tìm nhưng cuối cùng cũng không thấy. Cả gia đình rất lo lắng khi một cô bé chỉ hơn 10 tuổi một mình lang thang về quê. Nghe vậy cả nhà ông Phi cùng chia nhau đi tìm tại các bến xe.

Cả gia đình lo lắng khi Nhi bỏ nhà đi.

Ở một diễn biến khác, bố ông Phi cùng cậu em trai bất ngờ từ quê lên thăm. Tuy nhiên người mở cổng lại là Nhi khiến cả hai bất ngờ, không biết là ai. Thậm chí, họ còn nghĩ ông Phi lại phải tiếp tục bán nhà vì làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, việc Nhi bất ngờ xưng hô với ông Phi là "bố" khiến cả hai hoảng hốt hơn. Họ không biết chuyện gì xảy ra khi ông Phi bất ngờ có một cô con gái nhỏ.

Tập 25 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 26/1 trên VTV3.