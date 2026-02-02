Gia đình trái dấu tập 28: Bà Ánh vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn với con gái

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 28.

Ở tập trước, trong khi ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đối mặt với sự nhiệt tình quá mức của em trai trong việc tìm kiếm bạn đời, thì mối quan hệ giữa bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) và con gái Dương (Quỳnh Trang) lại rơi vào bế tắc vì sự thiếu tin tưởng.

Lo lắng cho tình cảnh đơn độc của anh trai, Hoàng (Việt Bắc) quyết định mai mối cho ông Phi. Đối tượng được Hoàng lựa chọn là Nhung, một người phụ nữ được mệnh danh là "phú bà" cùng làng với 5 lô đất và khối tài sản đáng nể. Hoàng đã dàn xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ tại quán cà phê để tác hợp cho cả hai. Tuy nhiên, khi nhận ra mình bị "gài bẫy", ông Phi đã tức giận và bỏ về ngay lập tức.

Trong khi đó, bà Ánh ngày càng lo lắng khi thấy Dương từ bỏ ý định du học và có những biểu hiện lạ về tâm lý. Nghi ngờ con gái có thai với Tuấn (Thái Vũ), bà Ánh đã bí mật gặp Tuấn để gây áp lực, yêu cầu anh khuyên nhủ Dương lo cho tương lai. Thậm chí, bà Ánh còn lên kế hoạch kiểm chứng nghi ngờ bằng cách lừa lấy mẫu nước tiểu của con gái để thử thai.

Sự việc bùng nổ khi Dương phát hiện ra hành động của mẹ. Cô phẫn nộ vì cảm thấy không được tôn trọng và tin tưởng. Cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra khi bà Ánh mắng con "vô ơn", còn Dương oán trách mẹ chính là người đang phá hoại tương lai của mình.

Gia đình bà Ánh liên tục xảy ra chuyện.

Trong tập 28 Gia đình trái dấu, mối quan hệ giữa Dương và bố mẹ tiếp tục rơi vào bế tắc do những can thiệp sâu vào đời tư.

Sau khi Dương quyết định rời khỏi nhà, bà Ánh trực tiếp hẹn gặp Tuấn để chất vấn về việc anh tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người. Dù Tuấn lên tiếng nhận mọi lỗi lầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến bà Ánh. Tuy nhiên hành động này dường như đã quá muộn màng khi Dương thực sự đã bỏ đi.

Nhờ thông tin từ bà Ánh, Tuấn nhanh chóng tìm thấy nơi ở của Dương tại nhà trọ của ông Phi. Song sự xuất hiện của anh lại vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh cãi mới. Dương bày tỏ sự thất vọng và giận dỗi khi biết chính ông Phi là người đã báo địa chỉ cho Tuấn. Cô cho rằng cả bố và mẹ đều đang lạm dụng quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân, tước đi quyền tự quyết của mình.

Ở một diễn biến khác, Vân (Thùy Dương) bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ của phụ nữ mang thai như sợ mùi thức ăn và buồn nôn. Tình tiết này được dự đoán sẽ là nút thắt giúp hóa giải những rào cản từ phía ông Phi đối với mối quan hệ giữa Đức (Thừa Tuấn Anh) và Vân.

Nếu Vân thực sự có thai, liệu tình huống này có đủ sức nặng để ông Phi thay đổi quyết định và vui vẻ đồng ý cho Đức kết hôn?

Tập 28 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 2/2 trên VTV3.