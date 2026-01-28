Gia đình trái dấu tập 27: Ông Phi được em trai khuyên lấy vợ mới

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 27.

Tập trước, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bắt đầu sống một cuộc đời mới khi có thể đi không sợ bị chồng nặng nhẹ, thậm chí chẳng cần quan tâm xem chồng có vui hay không. Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) quen thói kiểm soát nên vẫn cảm thấy khó chịu. Dù không thể can thiệp vào chuyện riêng tư của bà Ánh vì cả hai đã ly hôn, tuy nhiên ông Phi vẫn giữ thái độ hậm hực khi thấy vợ đi chơi về trễ với người đàn ông khác.

Ở một diễn biến khác, Dương (Quỳnh Trang) đã bị mẹ phát hiện chuyện từ chối đi du học. Sau khi nghe được cuộc gọi của cô giáo, bà Ánh giận dữ khi biết việc Dương không làm hồ sơ du học. Dương cảm thấy khó chịu khi bị mẹ can thiệp vào chuyện riêng tư. Nguyên nhân mà Dương từ chối chính là những rối ren từ gia đình. Tuy nhiên bà Ánh lại không biết rõ nguyên nhân, nghĩ rằng Dương không đi vì mải mê chuyện yêu đương với Tuấn (Thái Vũ). Bởi vậy bà bắt Đức phải đưa tới trường nơi Dương học để theo dõi, tìm hiểu đầu đuôi sự việc.

Ông Phi được em trai khuyên lấy vợ mới.

Trong Gia đình trái dấu tập 27, Hoàng (Việt Bắc) - em trai của ông Phi đã có buổi tâm sự với anh về hôn nhân. Thấy anh trai luôn buồn bã, chán nản về mối quan hệ đổ vỡ, Hoàng khẳng định "bệnh thèm vợ của ông Phi đã ở giai đoạn nặng, không chữa kịp thời sẽ trở thành nan y". Hoàng nói ông Phi có những biểu hiện giống hệt bố mình khi vợ mất.

"Nghe em, cuộc đời này ngắn lắm nên không việc gì phải buồn bã mãi. Bệnh của anh vẫn có phương pháp để chữa. Cưới vợ là khỏi luôn", Hoàng khuyên anh trai.

Liệu ông Phi có nghe theo lời em trai để "làm lại cuộc đời" hay sẽ tiếp tục theo đuổi vợ cũ?

Trong khi đó, Dương bất ngờ nhận được tin nhắn chia tay của Tuấn. Trong khi chuyện tình cảm đang tốt đẹp, tin nhắn đột ngột của Tuấn khiến Dương khá hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Tuấn thậm chí cũng không nghe điện thoại của Dương.

Có thể việc bà Ánh tác động tâm lý vì sợ ảnh hưởng tới chuyện du học của Dương đã khiến Tuấn đưa ra quyết định như vậy.

Ở một diễn biến khác, bà Ánh bất ngờ cầm chiếc que thử thai trên tay. Sau khi đọc kết quả, bà thốt lên "may quá" đầy tò mò.

Tập 27 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 28/1 trên VTV3.