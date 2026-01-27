Gia đình trái dấu tập 26: Bà Ánh thoải mái đi hẹn hò sau ly hôn

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 26.

Ở tập trước, bà Ánh nghe theo lời ông Phi tới nhà để an ủi Nhi. Tuy vậy Nhi tâm sự đã biết hết sự thật, rằng mẹ mình là người có lỗi và mình chỉ là "con rơi" của ông Phi. "Cháu ước gì trên đời này không có cháu, lỗi là tại mẹ cháu", Nhi nói.

Câu nói đầy xót xa của Nhi khiến bà Ánh bất ngờ. Bà phải nhanh chóng khuyên Nhi không được suy nghĩ như vậy. Dù vậy bản thân Nhi vẫn rất buồn khi biết mình chỉ là đứa con ngoài ý muốn của bố mẹ.

Nhi buồn bã khi biết mình chỉ là đứa con ngoài ý muốn. Chính điều này khiến Nhi quyết định bỏ nhà ra đi, tự một mình trở về quê Đắk Lắk - nơi ở của anh trai mẹ. Ông Phi hoảng hốt khi đọc được bức thư do Nhi để lại nên đi tìm kiếm khắp nơi. Ông đến nhà bà Ánh và các con để tìm nhưng cuối cùng cũng không thấy. Cả gia đình rất lo lắng khi một cô bé chỉ hơn 10 tuổi một mình lang thang về quê. Nghe vậy cả nhà ông Phi cùng chia nhau đi tìm tại các bến xe. May mắn bà Ánh và Đức đã đến kịp thời để giải thoát Nhi khỏi kẻ xấu.

Trong Gia đình trái dấutập 26, bà Ánh bắt đầu sống một cuộc đời mới khi có thể đi không sợ bị chồng nặng nhẹ, thậm chí chẳng cần quan tâm xem chồng có vui hay không. Ông Phi thì quen thói kiểm soát nên vẫn cảm thấy khó chịu. Dù không thể can thiệp vào chuyện riêng tư của bà Ánh vì cả hai đã ly hôn, tuy nhiên ông Phi vẫn giữ thái độ hậm hực khi thấy vợ đi chơi về trễ với người đàn ông khác.

Ông Phi ghen khi thấy vợ thoải mái đi hẹn hò.

Ở một diễn biến khác, Dương đã bị mẹ phát hiện chuyện từ chối đi du học. Sau khi nghe được cuộc gọi của cô giáo, bà Ánh giận dữ khi biết việc Dương không làm hồ sơ du học. Dương cảm thấy khó chịu khi bị mẹ can thiệp vào chuyện riêng tư. Nguyên nhân mà Dương từ chối chính là những rối ren từ gia đình.

Tuy nhiên bà Ánh lại không biết rõ nguyên nhân, nghĩ rằng Dương không đi vì mải mê chuyện yêu đương với Tuấn. Bởi vậy bà bắt Đức phải đưa tới trường nơi Dương học để theo dõi, tìm hiểu đầu đuôi sự việc.

Tập 26 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 27/1 trên VTV3.