Gia đình có trẻ nhỏ đi xem diễu binh diễu binh A80 cần lưu ý gì?

(VTC News) -

DDiễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động được mong chờ nhất năm 2025. Việc mang theo con trẻ khi tham dự sự kiện này cũng là cách tạo cơ hội để các bé được trải nghiệm, hòa mình vào bầu không khí hào hùng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, các sự kiện có hàng nghìn, hàng vạn người tham gia cũng tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe với trẻ em. Vì vậy, các gia đình cần chuẩn bị kỹ lưỡng để buổi xem diễu binh trở thành một kỷ niệm an toàn, trọn vẹn.

Theo dõi kỹ lịch trình, chọn vị trí phù hợp với trẻ

Trước hết, phụ huynh cần cập nhật thông tin chính thức về thời gian, địa điểm, tuyến đường diễu binh trên các kênh truyền thông uy tín. Việc nắm rõ lịch trình sẽ giúp gia đình chủ động lên kế hoạch di chuyển, chọn được chỗ ngồi phù hợp, hạn chế tình trạng trẻ phải chen lấn hoặc đứng chờ lâu dưới trời nắng.

Nguyên tắc quan trọng là nên đến sớm và chọn vị trí thông thoáng. Thay vì chen chân ở những “điểm nóng” ngay ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học, cha mẹ có thể cân nhắc các khu vực rộng rãi, dễ quan sát như nút giao Cửa Nam, ngã tư Hàng Khay – Tràng Tiền hoặc những tuyến phố xa trung tâm hơn như Liễu Giai – Văn Cao. Những vị trí này vừa đảm bảo tầm nhìn, vừa giúp trẻ thoải mái hơn.

Các em nhỏ háo hức khi được xem Tổng hợp luyện A80. (Ảnh: Minh Tuệ)

Ưu tiên xem qua màn hình LED

Một lựa chọn tối ưu cho gia đình có con nhỏ là theo dõi sự kiện qua hệ thống màn hình LED cỡ lớn. Thành phố đã bố trí 22 màn hình tại 18 địa điểm, tập trung ở các công viên và quảng trường như Công viên Yên Sở, Công viên Long Biên, Công viên Hòa Bình hay Công viên Cầu Giấy.

Đây là giải pháp giúp cả nhà cùng hòa vào bầu không khí sôi động mà không phải lo cảnh chen lấn, xô đẩy.

Những nguyên tắc an toàn phải nhớ kỹ

An toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Với trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ nên bồng hoặc địu bé để tránh nguy cơ lạc mất hoặc kiệt sức. Trẻ lớn hơn cần được dặn dò kỹ, luôn nắm tay người lớn và mang theo giấy ghi sẵn thông tin liên lạc của gia đình.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên chỉ cho trẻ cách nhận diện lực lượng công an, an ninh hay tình nguyện viên – những người có thể hỗ trợ kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

Để phòng chống thất lạc, cha mẹ có thể cho trẻ mặc trang phục màu sắc nổi bật, dễ nhận biết giữa đám đông. Đồng thời, hãy dặn con những nguyên tắc cơ bản như “đứng yên một chỗ khi bị lạc” và “chỉ tìm đến người mặc sắc phục công an hoặc thanh niên tình nguyện để nhờ giúp đỡ”.

Chuẩn bị trang phục và vật dụng cần thiết

Khi tham gia sự kiện đông người, đặc biệt dưới thời tiết oi nóng, trang phục của cả gia đình cần thoáng mát, dễ vận động và thấm hút mồ hôi tốt. Một số vật dụng không thể thiếu gồm: nước uống, mũ che nắng, quạt cầm tay, khăn giấy, thuốc cá nhân (nếu có bệnh nền).

Ngoài ra, mang theo đồ ăn nhẹ như bánh ngọt, trái cây khô, sữa sẽ giúp trẻ bổ sung năng lượng trong lúc chờ đợi. Một tấm lót nhỏ hoặc ghế gấp mini cũng rất hữu ích, giúp trẻ có chỗ ngồi nghỉ thay vì phải đứng quá lâu.

Xử lý khi trẻ bị say nắng hoặc mệt

Trong trường hợp trẻ đứng ngoài trời nắng lâu, dẫn đến tình trạng say nắng hoặc mệt lả, phụ huynh cần nhanh chóng tìm sự hỗ trợ y tế có mặt tại khu vực tổ chức. Đồng thời, cần đưa trẻ vào nơi râm mát, cởi bớt quần áo, dùng khăn hoặc áo thấm nước mát đắp lên các vị trí như trán, gáy, nách, ngực để giúp hạ nhiệt.

Bù nước và muối khoáng cho trẻ cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, nên cho uống từ từ, từng ngụm nhỏ để tránh tình trạng nôn ói. Sự bình tĩnh của cha mẹ trong tình huống này sẽ giúp trẻ hồi phục nhanh chóng.

Lực lượng Công an Hà Nội hỗ trợ y tế khẩn cấp, chăm sóc người già, trẻ nhỏ trong sự kiện A80. (Ảnh: Minh Tuệ)

Đi xem diễu binh không chỉ là dịp để người dân chiêm ngưỡng sức mạnh quân đội, mà còn là cơ hội để trẻ em hiểu hơn về lịch sử, truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, để chuyến đi trở thành một ký ức đẹp, phụ huynh cần đặt sự an toàn và sức khỏe của trẻ lên hàng đầu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, từ việc lựa chọn địa điểm, mang theo vật dụng cần thiết, đến việc dặn dò con các kỹ năng xử lý tình huống, mỗi gia đình hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng bầu không khí hào hùng của ngày hội lớn. Đó sẽ là trải nghiệm vừa an toàn, vừa giàu ý nghĩa cho cả trẻ nhỏ và người lớn.