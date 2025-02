Giá cà phê hôm nay 8/2: Ít biến động

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu sáng 7/2 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 ở mức 5.633 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5 ở mức 5.646 USD/tấn, bằng mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 403,95 cent/lb, tăng 6,2 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 397,10 cent/lb, tăng 6,45 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 130.500, tăng 100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 129.500 đồng/kg, không thay đổi.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 130.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 130.500 đồng/kg, không đổi.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 154.635 tấn cà phê, thu về 799,48 triệu USD.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 21,8% tổng khối lượng xuất khẩu cà phê nhân sống, đóng góp 22,4% tổng kim ngạch. Đối với cà phê chế biến, xuất khẩu đạt 17.067 tấn, trị giá 104,55 triệu USD, chiếm 11% tổng khối lượng và 13,1% tổng kim ngạch.

Dự báo trong năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu sản lượng cà phê đạt 1,98 triệu tấn, nhỉnh hơn so với năm ngoái. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự đoán tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 sẽ tăng thêm 5,1 triệu bao, đạt 168,1 triệu bao, kéo theo triển vọng xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 24,4 triệu bao.