Giá cà phê hôm nay 6/2: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu sáng 6/2 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 ở mức 5.643 USD/tấn, tăng 85 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5 ở mức 5.646 USD/tấn, tăng 98 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 397,75 cent/lb, tăng 14,4 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 390,65 cent/lb, tăng 13,25 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 128.300 - 129.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 129.000, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 128.300 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 129.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 129.200 đồng/kg, tăng 1.0000 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, sản lượng cà phê Arabica của Brazil dự kiến giảm 12,4% xuống 34,7 triệu bao vào năm 2025, do nắng nóng và khô hạn trước giai đoạn ra hoa đã làm giảm năng suất cây trồng.

Theo các chuyên gia, cước vận tải cũng là một trong những lý do làm cho cà phê toàn cầu tăng giá. Tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil khiến hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu.

Giá Arabica đã tăng liên tiếp trong 9 phiên, đạt mức kỷ lục mới. Nguyên nhân là do các nhà rang xay đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung, trong khi nông dân Brazil vẫn do dự trong việc bán ra.

Tại Brazil, nơi 85% sản lượng vụ mùa 2024/25 đã được tiêu thụ, có những lo ngại về lượng tồn kho thấp và khả năng của ngành đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu trong 6 tháng tới.

Các nhà giao dịch cho biết nhiều nhà đầu tư đang đổ xô vào thị trường cà phê với xu hướng mua vào, khiến các nhà rang xay phải mua trong tâm lý hoảng loạn, trong khi nông dân trì hoãn việc bán hàng với hy vọng giá còn tăng cao hơn.