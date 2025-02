Giá cà phê hôm nay 5/2: Trong nước giảm mạnh, thế giới tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu sáng 5/2 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 ở mức 5.558 USD/tấn, tăng 24 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5 ở mức 5.548 USD/tấn, tăng 28 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 383,35 cent/lb, tăng 2,45 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 377,40 cent/lb, tăng 3,05 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt giảm mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 127.200 - 128.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 128.000, giảm 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 127.200 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 128.200 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, sản lượng cà phê Arabica của Brazil dự kiến giảm 12,4% xuống còn 34,7 triệu bao vào năm 2025, do nắng nóng và khô hạn trước giai đoạn ra hoa đã làm giảm năng suất cây trồng.

Cước vận tải cũng là một trong những lý do làm cho cà phê toàn cầu tăng giá. Tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil khiến hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu.

Ở trong nước, hơn 90% diện tích cà phê trên cả nước đã thu hoạch xong. Ngay từ đầu vụ, nhiều chuyên gia đã ước tính sản lượng sẽ sụt giảm 10-15% so với cùng kỳ niên vụ trước, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5%.

Giá cà phê trong nước đang ở mức cao kỷ lục, mang lại lợi ích lớn cho người trồng cà phê. Tuy nhiên, với việc thị trường nội địa quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết, nguồn cung có thể tăng lên, gây áp lực giảm giá trong thời gian tới. Các chuyên gia khuyến cáo nông dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc thời điểm bán ra để đạt được lợi nhuận tốt nhất.