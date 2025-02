Giá cà phê hôm nay 7/2: Trong nước tăng mạnh, vượt 130.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu sáng 7/2 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 ở mức 5.633 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5 ở mức 5.646 USD/tấn, bằng mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 403,95 cent/lb, tăng 6,2 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 397,10 cent/lb, tăng 6,45 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 129.500 - 130.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 130.400, tăng 1.400 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 129.500 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 130.400 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 130.500 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), việc tỷ giá USD/BRL tăng mạnh cùng với những lo ngại về tình hình nguồn cung là hai nguyên nhân chính đẩy giá cà phê leo đỉnh.

Hôm qua, đồng Real đã chạm mức cao nhất so với đồng USD trong vòng hai tháng rưỡi. Diễn biến này đã khiến các nhà sản xuất Brazil hạn chế bán ra, dẫn đến khả năng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn trên thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, ngày 5/2, lượng hàng tồn kho Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi với gần 850.000 bao, giảm hơn 14% so với mức cao nhất được ghi nhận vào ngày 6/1. Sự sụt giảm đáng kể trong lượng tồn kho phản ánh tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu, khi nhu cầu tiêu thụ đang vượt xa nguồn cung sẵn có trên thị trường.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường cà phê toàn cầu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt tại Colombia - nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới, khi cả giá nội địa và xuất khẩu đều duy trì ở mức đỉnh lịch sử.

Tương tự, các quốc gia Trung Mỹ và phần lớn các nước sản xuất cà phê chất lượng cao cũng báo cáo tình trạng tồn kho sụt giảm mạnh.