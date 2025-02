Giá cà phê hôm nay 4/2: Trong nước lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 4/2 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao hàng tháng 3/2025 ở mức 5.534 USD/tấn, giảm 184 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.520 USD/tấn, giảm 174 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 ở mức 380,90 cent/lb, tăng 3,05 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 374,35 cent/lb, tăng 3 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 129.700 - 130.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 130.500, tăng 1.700 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 129.700 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg so với một ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 130.500 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 130.700 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua và là mức giao dịch cao nhất từ trước đến nay.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), những lo ngại về nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam đã đẩy giá cà phê leo đỉnh trong tuần qua.

Thị trường cà phê thế giới đã chứng kiến tuần giao dịch đầy sôi động khi giá tăng vọt 6% ngay trong phiên đầu tiên. Động lực chính đến từ báo cáo mới nhất của Ngân hàng đầu tư Itau BBA, trong đó dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2025 sẽ tiếp tục thấp hơn mức trung bình lịch sử, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp nguồn cung thiếu hụt.

Đà tăng giá tiếp tục được củng cố trong phiên giao dịch thứ hai khi cơ quan quốc gia về cung ứng lương thực Brazil (CONAB) điều chỉnh giảm dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 xuống còn 51,81 triệu bao, mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê tại Brazil cũng đang ở mức đáng báo động. Theo một công ty tư vấn tại quốc gia này, lượng dự trữ chỉ còn khoảng 500.000 bao, trong khi mức thông thường là 8 triệu bao. Sự sụt giảm nghiêm trọng này đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động bất lợi nào về thời tiết cũng có thể gây tác động mạnh đến giá cà phê toàn cầu.

Tại Việt Nam, thị trường gần như "đóng băng" trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, càng đẩy giá lên cao hơn. Trước đó, tâm lý kỳ vọng giá tăng sau kỳ nghỉ lễ đã khiến nhiều hộ nông dân hạn chế bán ra, góp phần làm giá cà phê tăng.