Giá cà phê hôm nay 17/1: Trong nước tăng trở lại, thế giới giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 17/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.889 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.846 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 327 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 323 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 115.600 - 116.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 116.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 115.600 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 116.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận tăng 1.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 116.300 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê đảo chiều đi lên sau khi Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) đưa ra dự báo kém tích cực về sản lượng cà phê tại nước này, đồng thời đẩy thị trường cà phê toàn cầu rơi vào khả năng thiếu hụt nguồn cung trong năm nay.

Theo báo cáo mới nhất của IBGE công bố hôm qua, sản lượng cà phê Brazil năm 2025 dự kiến chỉ đạt 53,2 triệu bao (loại 60kg), giảm 6,8% so với năm 2024. Đáng chú ý, sản lượng cà phê Arabica vốn chiếm phần lớn trong cơ cấu sản xuất của Brazil, dự báo sẽ sụt giảm mạnh 11,2% xuống còn 35,6 triệu bao.

Bên cạnh đó, các chỉ số canh tác cũng cho thấy xu hướng tiêu cực khi diện tích trồng, thu hoạch và năng suất lần lượt sụt giảm 5,4%, 5,5% và 6,1% so với năm ngoái. Riêng đối với cà phê Robusta, sản lượng ước tính đạt 17,6 triệu bao 60 kg, tăng 3,4% so với năm 2024.

Đà tăng của giá còn được hỗ trợ sau khi Chủ tịch Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) đưa ra nhận định không mấy lạc quan về triển vọng xuất khẩu năm 2025. Theo đó, dự báo xuất khẩu cà phê của nước này khó có thể lập kỷ lục vào năm 2025, sau khi đạt mức cao lịch sử được ghi nhận vào năm 2024.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong năm ngoái, tác động trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây cà phê. Đặc biệt, sản lượng cà phê Arabica được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với cà phê Robusta.