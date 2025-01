Giá cà phê hôm nay 16/1: Trong nước tiếp tục giảm, thế giới tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 16/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.912 USD/tấn, tăng 49 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.856 USD/tấn, tăng 60 USD/tấn so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 330 321 cent/lb, tăng 9 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 326 cent/lb, tăng 8 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt giảm mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 114.000 - 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 114.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg.

Giá hai mặt hàng cà phê tiếp tục chịu áp lực khi thị trường phản ứng với các tin tức tích cực về nguồn cung.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 12/2024, tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 127.655 tấn, tăng vọt 102,6%; tổng giá trị xuất khẩu cũng tăng hơn 95%, tương đương trên 686,5 triệu USD. Thông tin này đã góp phần tạo áp lực cho giá cà phê Robusta kể từ cuối tuần trước.

Thêm vào đó, theo Embrapa Coffee, trong vòng một năm tính từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024, tổng sản lượng cà phê thế giới đạt 178 triệu bao, tương đương tăng 5,82% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sản lượng tại Colombia, quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới - đạt 13,9 triệu bao loại 60 kg vào năm 2024, tương đương tăng 23% so với năm 2023 và cao hơn 300.000 bao so với dự báo trước đó.

Về xuất khẩu, trong năm 2024, Colombia đã xuất đi 12,3 triệu bao cà phê loại 60 kg, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng tháng 12, FNC cho biết sản lượng cà phê của Colombia đạt 1,79 triệu bao loại 60 kg, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 1,28 triệu bao loại 60 kg, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.