Genesis GV90 2027 - SUV điện nội thất như phòng thương gia, chạy 500km/lần sạc

(VTC News) -

Genesis, thương hiệu xe hạng sang, vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV GV90 mới, đánh dấu bước tiến lớn trong dòng sản phẩm của hãng. Đây là mẫu SUV cỡ lớn ba hàng ghế đầu tiên và cũng là chiếc xe lớn nhất trong bộ sưu tập của Genesis. Dựa trên mẫu concept Neolun ra mắt năm 2024, GV90 mang đến thiết kế ấn tượng và nội thất sang trọng, giống như một phòng khách hiện đại.

GV90 sẽ có hai phiên bản: tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp Neolun. Phiên bản Neolun nổi bật với cửa vòm độc đáo, thay thế trụ B truyền thống bằng thiết kế ẩn và cửa kiểu xe ngựa mở độc lập.

Ngoại thất của GV90 được lấy cảm hứng từ thiết kế truyền thống Hàn Quốc, với tỷ lệ và bề mặt được mô phỏng theo “bình mặt trăng”, một loại bình gốm nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch.

Về mặt thiết kế, GV90 sở hữu đèn pha đặc trưng của Genesis cùng với lưới tản nhiệt lớn có họa tiết G-matrix. Với chiều dài 208,1 inch, GV90 là một chiếc SUV cỡ lớn, sử dụng mâm đúc 22 hoặc 24 inch tùy phiên bản, và có đèn hậu thiết kế phẳng, tạo nên vẻ ngoài tối giản.

Khách hàng có thể lựa chọn từ 16 màu ngoại thất, bao gồm 13 màu bóng và ba màu mờ.

Bên trong, GV90 cung cấp nhiều tuỳ chọn kết hợp nội thất tiêu chuẩn, trong khi phiên bản Neolun có bảng màu riêng. Các vật liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, đá thật, len cashmere và da được sử dụng để tạo nên không gian sang trọng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của GV90 Neolun là cửa vòm với thiết kế trụ B ẩn, tạo ra không gian rộng rãi giữa cửa trước và cửa sau.

GV90 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm màn hình OLED 23,6 inch cho thông tin và giải trí, cùng với màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió 25 inch. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premier 3D 25 loa và hệ thống đèn Ambient Glow cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Về hiệu suất, GV90 sử dụng nền tảng điện hoàn toàn eMP, với pin 123,5 kilowatt giờ, cho phép xe di chuyển khoảng 500 km với một lần sạc. Động cơ điện phía trước và phía sau tạo ra tổng công suất 657 mã lực, cùng với hệ thống vi sai chống trượt điện tử kép giúp cải thiện độ bám đường.

Genesis vẫn chưa công bố giá bán tại Mỹ hay thời điểm ra mắt cụ thể, nhưng GV90 được dự đoán sẽ có mức giá cao. Phiên bản GV90 Neolun First Edition cũng sẽ được giới thiệu, với nhiều tính năng độc quyền và thiết kế ấn tượng.

Với GV90, Genesis không chỉ khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe hạng sang mà còn mang đến một sản phẩm đỉnh cao về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm lái xe.