Dòng người nườm nượp đổ về Ocean city, đón 2/9 cùng 'Đất nước thiên hùng ca'

(VTC News) -

Chạm vào 4.000 năm lịch sử bằng trải nghiệm đa giác quan chưa từng có

Tối 28/8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, từng dòng người nườm nượp đổ về Nhà hát Vinpearl Theatre (Ocean City) để thưởng thức đại sử thi sân khấu nhập vai “Đất nước thiên hùng ca”.

Không khí chờ đón sôi động và đong đầy xúc cảm tại nhà hát như khúc dạo đầu hoàn hảo cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật giải trí thuần túy, siêu show này đang trở thành điểm đến văn hóa đầy ý nghĩa đối với nhiều người Việt.

“’Đất nước thiên hùng ca’ không chỉ là một vở diễn, đó là một hành trình đầy tự hào về lịch sử 4.000 năm của dân tộc được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của thời đại”, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và Nhà hát Vinpearl Theatre - nơi tổ chức siêu show “Đất nước thiên hùng ca” mỗi tối từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần - chia sẻ.

Đến với show diễn, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà hát, khán giả có thể ngay lập tức bị cuốn vào không gian nghệ thuật được đầu tư hoành tráng với các công nghệ hiện đại nhất. Được dàn dựng theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) đang thịnh hành trên thế giới, “Đất nước thiên hùng ca” đã xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách an toàn giữa khán đài và sân khấu.

Trong suốt 75 phút, chương trình tái hiện sinh động hành trình dựng nước và giữ nước vĩ đại: từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương, cuộc chiến trị thủy, nền văn minh lúa nước đến những chiến công hiển hách như trận thủy chiến Bạch Đằng vang danh thiên cổ và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Để tạo nên những khoảnh khắc “xuyên không” đầy mãn nhãn, tác phẩm tích hợp đồng thời 12 công nghệ trình diễn hàng đầu. Lần đầu tiên tại một sân khấu trong nhà ở Việt Nam, khán giả được chứng kiến sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp sân khấu nước, màn hình LED Panorama rộng lớn cùng LED ma trận, công nghệ khắc Laser, visual hologram, hệ thống đu dây zipline trên không và hiệu ứng đạn nổ thực tế.

Đặc biệt, hệ thống hơn 1.000 vòi phun nước trên sân khấu kết hợp cùng gần 100 vòi phun tại khu vực khán đài đưa người xem trực tiếp hòa vào không khí trào dâng của những đại cảnh lịch sử.

Dưới bàn tay của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, những chất liệu dân gian quen thuộc được đặt cạnh các sáng tác mới và ngôn ngữ âm nhạc sử thi hiện đại, tạo nên một dòng chảy vừa đậm hồn cốt Việt Nam, vừa giàu tính điện ảnh, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt, góp phần nối liền các lớp không gian và thời gian trong “chuyến du hành” đi qua 4.000 năm lịch sử.

Điểm đến ý nghĩa, hứa hẹn trải nghiệm mãn nhãn dịp 2/9

Nguyễn Mỹ, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), một khán giả của đêm diễn 28/8, cho biết: “Xem chương trình mình hiểu hơn về lịch sử dân tộc và thêm yêu Tổ quốc mình. Chương trình thực sự chạm đến trái tim người trẻ. Có những giây phút mình đã không kìm được nước mắt”.

Nhà hát Vinpearl Theatre sẽ tiếp tục mở cửa suốt dịp Quốc khánh 2/9 với các đêm diễn “Đất nước thiên hùng ca”. Nhiều đêm diễn đã được đặt hết vé như một lựa chọn lý tưởng, một điểm đến ý nghĩa cho nhiều bạn trẻ. Nhiều khán giả đã từng thưởng lãm đêm diễn cũng mong muốn được trở lại cùng người thân, bạn bè.

Anh Vũ Hải Luân (Linh Đàm, Hà Nội) cũng từng chia sẻ sau khi thưởng lãm siêu show: “Tôi bất ngờ khi chứng kiến những công nghệ tối tân nhà đầu tư đã dành cho show diễn. Nhưng điều ấn tượng hơn là cách họ đã kể câu chuyện lịch sự Việt Nam có chiều sâu, có cảm xúc, có sự lắng đọng và có những cao trào bằng một hình thức đẹp đẽ và hiện đại.

Khoảnh khắc lá Quốc kỳ tung bay cuối chương trình đã khiến tôi và nhiều người xem vô cùng xúc động, khơi gợi tình yêu nước một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Chương trình xứng đáng là ‘kỳ quan sân khấu’ như lời giới thiệu của nhà sản xuất. Tôi sẽ đưa các con và gia đình mình trở lại đêm diễn vào dịp nghỉ lễ 2/9”.

Từng chia sẻ về góc độ truyền cảm hứng lịch sử, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - cho rằng: “’Đất nước thiên hùng ca’ chọn lựa cách tiếp cận lịch sử như một nguồn cảm hứng sáng tạo là một trong những điểm đột phá. Điều quan trọng là chúng ta truyền được cảm xúc và cảm hứng cho người xem.

Một sản phẩm văn hóa muốn lan tỏa rộng rãi không chỉ cần phản ánh bản sắc dân tộc, mà còn phải được diễn giải bằng ngôn ngữ để nhiều nền văn hóa khác nhau có thể tiếp nhận và đồng cảm”.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, chọn lựa cùng gia đình, bạn bè đắm chìm vào không gian nghệ thuật của “Đất nước thiên hùng” tại Vinpearl Theatre chính là một hành trình trở về cội nguồn đầy kiêu hãnh. Tác phẩm không chỉ khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người trẻ mà còn thể hiện một Việt Nam hòa bình, vươn mình mạnh mẽ và tự tin kết nối với bạn bè quốc tế.