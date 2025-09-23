Cần làm gì để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại trường học?

(VTC News) -

Nội dung trên được chia sẻ tại buổi lấy ý kiến về dự thảo đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045", do Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây.

Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT, đề án đặt mục tiêu đến năm 2045 tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, được sử dụng rộng rãi trong dạy học, quản lý và các hoạt động giáo dục.

Lộ trình triển khai chia thành ba giai đoạn (2025-2030, 2030-2040, 2040-2045) với bộ tiêu chí đánh giá gồm 7 tiêu chuẩn cho từng cấp học.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển đội ngũ giáo viên; xây dựng chương trình, học liệu; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa; đẩy mạnh thi đua, khen thưởng.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục phổ thông. (Ảnh: MOET)

Đề án được dự kiến triển khai trong toàn hệ thống giáo dục với gần 50.000 cơ sở, khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên và 1 triệu cán bộ, giáo viên. Trong đó, đề án nêu cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh Mầm non, gần 10.000 giáo viên Tiểu học. Đồng thời, nội dung đề án nêu cần bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh đến năm 2030.

Nguồn lực thực hiện gồm ngân sách Nhà nước và sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bộ GD&ĐT khẳng định thành công của đề án đòi hỏi sự đồng thuận xã hội, kiên trì thực hiện trong suốt 20 năm, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Từ góc độ đơn vị đào tạo giáo viên, GS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc đào tạo tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai phải gắn với rèn luyện tư duy, khả năng tiếp nhận và phản ánh văn hóa, đồng thời kết hợp với tư duy duy lý để tạo chuyển biến thực chất.

Bên cạnh đó, giai đoạn 4-7 tuổi là “thời kỳ vàng” để học ngôn ngữ, nhưng nếu cho trẻ học tiếng Anh quá sớm có thể ảnh hưởng đến khả năng thành thạo tiếng mẹ đẻ và việc tiếp nhận văn hóa Việt.

Trong khi đó, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang nhận định việc thực hiện đề án tại địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ nặng nề.

Dù đã được tập trung đầu tư nguồn lực, việc dạy Tiếng Việt trước khi vào lớp 1 cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, học sinh nghe hiểu được nhưng khả năng diễn đạt còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, triển khai tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai càng khó khăn hơn. Do đó, ông Hùng cho rằng cần có mục tiêu, lộ trình và yêu cầu kết quả phù hợp với điều kiện từng vùng miền.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng. (Ảnh: MOET)

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, lộ trình triển khai đến năm 2045 cần được thực hiện linh hoạt. Những địa phương có điều kiện thuận lợi có thể đi trước, tạo vai trò dẫn dắt; trong khi đó, các vùng khó khăn sẽ thực hiện theo tiến độ phù hợp.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhìn nhận thể chế và đào tạo giáo viên là hai yếu tố then chốt trong nhóm giải pháp lớn của đề án. Trong đó, việc đổi mới chương trình đào tạo giáo viên, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nhất là với những thầy cô vừa giảng dạy tiếng Anh, vừa sử dụng tiếng Anh để dạy các môn khoa học là yêu cầu cấp thiết.

Đồng thời đề cao vai trò của ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong dạy - học ngoại ngữ; phát động phong trào thi đua học tập tiếng Anh; học hỏi, nhân rộng các mô hình thành công ở địa phương và cơ sở giáo dục.