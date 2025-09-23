Từ Toán, Tiếng Anh đến Tài chính: VioEdu mở rộng sân chơi toàn diện

(VTC News) -

Ngày 22/9 tại Hà Nội, Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu, Tập đoàn FPT tổ chức Lễ phát động Đấu trường VioEdu năm học 2025-2026 tại trường Tiểu học Ban Mai với sự tham gia của đội ngũ cố vấn chuyên môn uy tín.

Lễ phát động sân chơi Đấu trường VioEdu năm học 2025-2026.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Đức Tài (chuyên gia Toán học), đại diện Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu, FPT IS, Tập đoàn FPT nhấn mạnh, giữa dòng chảy của công nghệ, mục tiêu học tập và phương thức học tập của học sinh thời đại này đã thay đổi. Việc ứng dụng công nghệ, đồ hoạ và các lý thuyết trò chơi để khơi gợi sự hứng thú học tập cho học sinh, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả để các em hình thành thói quen tự chủ học tập, nâng cao năng lực số là điều VioEdu đã thực hiện thành công thông qua sân chơi Đấu trường.

Những học sinh có nhiều trải nghiệm ở Đấu trường sẽ có lợi thế hơn trong các kỳ thi đánh giá năng lực bằng hình thức trực tuyến.

Sau 5 năm triển khai, Đấu trường VioEdu trở thành một trong những sân chơi trực tuyến uy tín và chất lượng hàng đầu, với sự đồng hành của 30/34 sở Giáo dục và Đào tạo, thu hút 3,5 triệu học sinh từ 34/34 tỉnh thành tham gia mỗi năm. Các cuộc thi ghi dấu ấn nhờ hạ tầng công nghệ mạnh, có thể tổ chức đồng thời cho hơn 200.000 học sinh trực tuyến hoặc thi tập trung với hàng nghìn thí sinh. Khảo sát cho thấy, có tới hơn 92% học sinh tự tin, yêu thích việc học hơn khi tham gia Đấu trường.

Năm học 2025 - 2026, sân chơi Đấu trường VioEdu sẽ đồng loạt khởi tranh với ba phiên bản: Đấu trường khu vực, Đấu trường toàn quốc và Đấu trường tài chính, với nhiều điểm mới lạ, thu hút.

Đấu trường Khu vực - sân chơi do VioEdu phối hợp với các sở/phòng Giáo dục & Đào tạo, mang đến giao diện hoàn toàn mới cho các phần thi Tổng hợp và Tiếng Anh. Năm nay, sân chơi bổ sung thêm Chung kết 3 miền và Chung kết toàn quốc, mở rộng quy mô và tăng tính cạnh tranh.

Diện mạo mới của Đấu trường Khu vực năm học 2025-2026.

Đấu trường Toàn quốc dành cho học sinh từ lớp 1-9 trên khắp cả nước. Các em sẽ tham gia 25 tuần thi đấu liên tục, tích lũy kim cương, thăng hạng và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Đấu trường Tài chính là điểm nhấn lớn nhất năm nay, lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh tiểu học, phối hợp cùng Học viện Ngân hàng. Thông qua các vòng thi, học sinh sẽ trải nghiệm những kiến thức tài chính cơ bản như tích lũy, chi tiêu, đấu giá và đầu tư, từ đó rèn luyện tư duy quản lý tài chính ngay từ nhỏ. Chỉ sau ba ngày ra mắt, sân chơi đã thu hút gần 100.000 học sinh tham gia.

Đặc biệt, các sân chơi năm nay nhận được sự bảo trợ chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành giáo dục và tài chính, với những tên tuổi như: Nhà giáo Nguyễn Áng, Thạc sỹ Bùi Mạnh Tùng (Sở GD&ĐT), TS. Hoàng Mai Lê (nguyên chuyên gia Toán tiểu học của Bộ GD&ĐT), PSG.TS Phạm Thị Hoàng Anh (Phó GD Học viện Ngân hàng), TS. Nguyễn Mai Hương (Trưởng phòng quản lý KH&CN, Bộ KH&CN),...

Cũng tại sự kiện, VioEdu giới thiệu 2 môn học mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI: VioGPT - Trợ lý học Toán thông minh và Tiếng Anh VioEdu.

Với VioGPT, học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 có thể sở hữu một trợ lý học tập thông minh như “gia sư ảo”. Khác với các công cụ AI thông thường, VioGPT không đưa ra đáp án sẵn mà gợi mở tư duy từng bước, giải thích kiến thức bám sát chương trình SGK, kiểm tra việc hiểu bài sau mỗi phần học và đề xuất video hướng dẫn chi tiết khi cần. Nhờ vậy, học sinh không chỉ làm đúng mà còn hiểu sâu bản chất, hình thành kỹ năng tư duy logic và khả năng tự học bền vững.

Môn Tiếng Anh với AI giúp học sinh rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng cốt lõi: Từ vựng - Ngữ pháp - Ngữ âm - Nói. Đặc biệt, các em được giao tiếp trực tiếp với AI qua chat hoặc voice trong những tình huống quen thuộc như lớp học, gia đình, siêu thị… từ đó rèn luyện phát âm chuẩn và phản xạ tự nhiên. Hệ thống còn tự động đánh giá kỹ năng, đưa ra phản hồi cá nhân hóa, đồng thời theo sát chương trình SGK để đảm bảo học sinh vừa tiến bộ trong giao tiếp, vừa vững vàng kiến thức trên lớp.

Các em học sinh tham gia Gameshow “Bản lĩnh đấu trường”.

Sự kiện khép lại với gameshow “Bản lĩnh đấu trường” giữa học sinh bốn trường tiểu học (Ban Mai, Phạm Tu, Đoàn Kết và An Dương Vương), mang đến bầu không khí sôi động và tổng giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.