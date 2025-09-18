Fed hạ lãi suất 0,25%, dự báo còn hai lần giảm nữa trong năm nay

(VTC News) -

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về thị trường lao động ngày càng gia tăng, dù lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1, ít phản đối hơn so với dự đoán của Phố Wall, để giảm lãi suất cho vay thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của FOMC kể từ tháng 12 năm ngoái đưa biên độ lãi suất xuống 4,00% - 4,25%.

Thống đốc mới Stephen Miran là người duy nhất phản đối, kêu gọi cắt giảm tới 0,5 điểm phần trăm. Các thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller, vốn được dự đoán có thể bất đồng, đã bỏ phiếu ủng hộ mức giảm 0,25 điểm phần trăm. Cả ba đều do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Ông Trump nhiều tháng qua đã gây áp lực buộc Fed cắt giảm mạnh và nhanh hơn các bước 0,25 điểm phần trăm truyền thống.

Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết FOMC đang theo dõi sát sao các rủi ro đối với hai nhiệm vụ chính của mình (tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả) và thấy rằng những nguy cơ đối với thị trường việc làm đang ngày càng lớn, thể hiện qua việc “tăng trưởng việc làm đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đã nhích lên".

Fed nhận định hoạt động kinh tế đã “chững lại,” đồng thời bổ sung rằng “tốc độ tạo việc làm đã chậm lại” và lạm phát “vẫn ở mức cao”. Những dấu hiệu này đặt Fed trước thách thức khi phải cân bằng hai mục tiêu: ổn định giá cả và toàn dụng lao động.

“Tình trạng bất định về triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao. Ủy ban cho rằng rủi ro suy giảm việc làm đã gia tăng", tuyên bố viết.

Ngay sau quyết định của Fed, thị trường chứng khoán biến động mạnh. Các chỉ số lớn diễn biến trái chiều, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn giảm, các kỳ hạn dài hơn tăng. Chủ tịch Jerome Powell mô tả việc cắt giảm lãi suất là biện pháp “quản lý rủi ro” thay vì hành động nhằm chống đỡ một nền kinh tế suy yếu.

Tại họp báo sau đó, ông Powell nhấn mạnh: “Tốc độ suy giảm cả cung và cầu lao động là điều bất thường trong một thị trường lao động kém năng động hơn. Rủi ro đối với việc làm đã tăng lên”. Ông cho biết mức cắt giảm lần này đưa chính sách tiền tệ trở lại trạng thái “trung lập” thay vì “hạn chế vừa phải” như trước.

Đa số quan chức Fed dự kiến còn hai lần giảm nữa trong năm, có thể vào tháng 10 và tháng 12. Tuy nhiên, quan điểm vẫn phân tán: 9/19 thành viên dự báo chỉ thêm một lần cắt giảm, 10 thành viên dự báo hai lần và 1 người không muốn có bất kỳ đợt giảm nào.