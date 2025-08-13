Thời sự quốc tế 13/8: Ông Trump có thể kiện Chủ tịch Fed

(VTC News) -

Tổng hợp tin thời sự quốc tế sáng 13/8:

Ông Trump xem xét kiện Chủ tịch Fed Jerome Powell

Ngày 12/8, trên mạng xã hội, ông Trump viết đang “xem xét cho phép thực hiện một vụ kiện lớn chống lại Powell” vì “công việc tồi tệ và cực kỳ thiếu năng lực” trong quản lý dự án xây dựng trụ sở Fed. Ông nhấn mạnh: “Kinh tế hiện quá tốt, nhưng chúng ta vẫn phải chịu đựng Powell và hội đồng quản trị tự mãn của Fed".

Fed từ chối bình luận. Vụ kiện này có thể liên quan đến những cáo buộc của nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna, người cho rằng ông Powell đã khai man trước Quốc hội vào tháng 6 về kế hoạch cải tạo trụ sở Fed. Sau phiên điều trần, Fed đã công bố thêm tài liệu làm rõ lời khai của ông Powell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Powell. (Ảnh: Reuters)

Fed cũng chưa đáp ứng yêu cầu của ông Trump về việc hạ lãi suất. Trước đây, ông Trump từng đe dọa sa thải ông Powell, nhưng sau đó cho biết sẽ để Chủ tịch Fed tại vị đến hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Dù vậy, ông dự định công bố người kế nhiệm sớm hơn thường lệ. Theo luật, việc bãi nhiệm một thành viên Ban Thống đốc Fed đã được Thượng viện phê chuẩn chỉ có thể thực hiện “vì lý do chính đáng”.

Về dự án cải tạo trụ sở Fed, ông Trump cho rằng dự án trị giá hàng tỷ USD này lẽ ra chỉ nên tốn “50 triệu USD”. Tháng trước, ông cùng ông Powell thị sát công trình và từng tỏ ra đồng thuận với quy mô và chi phí, nói “chỉ mong dự án sớm hoàn thành”.

Ông Putin và ông Kim Jong Un điện đàm

Ngày 13/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc điện đàm, cam kết tăng cường hợp tác. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Kim diễn ra trong “bầu không khí ấm áp”, hai bên khẳng định “ý chí củng cố hợp tác trong tương lai”.

Những năm gần đây, Nga và Triều Tiên tăng cường quan hệ. Năm ngoái, hai nước ký hiệp ước phòng thủ chung trong chuyến thăm của ông Putin tới Triều Tiên.

Hồi tháng 4, Triều Tiên lần đầu xác nhận đã triển khai một đơn vị binh sĩ ra tiền tuyến ở Ukraine, chiến đấu cùng lực lượng Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Quan chức thương mại Mỹ-Trung tiếp tục gặp

Ngày 12/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, các quan chức thương mại Mỹ sẽ tiếp tục gặp gỡ đối tác Trung Quốc trong vòng hai hoặc ba tháng tới để thảo luận về tương lai quan hệ kinh tế song phương.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ gia hạn thời gian áp thuế lên Trung Quốc thêm 90 ngày, tránh nguy cơ áp mức thuế ba chữ số lên hàng hóa của nhau.

Trong chương trình của kênh Fox Business, ông Bessent tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Donald Trump gặp gỡ, nhưng hiện “chưa có ngày cụ thể” và ông Trump “chưa nhận lời”.

Đầu tháng này, ông Trump nói với CNBC rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại, và nếu ký kết thành công, ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm.

Cũng trên Fox Business, ông Bessent nhấn mạnh Mỹ cần thấy “nhiều tháng, thậm chí nhiều quý, hoặc một năm” tiến triển rõ rệt trong việc kiểm soát dòng chảy fentanyl trước khi xem xét giảm thuế đối với Trung Quốc. Washington cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát hiệu quả nguồn tiền chất sản xuất fentanyl.

Hồi tháng 2, ông Trump áp mức thuế 20% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc liên quan đến vấn đề fentanyl. Mức thuế này vẫn duy trì dù hai bên đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh tại Geneva hồi tháng 5. Ngoài ra, Mỹ còn áp thêm mức thuế cơ bản 10% đối với hàng Trung Quốc.