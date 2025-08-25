Giá vàng hôm nay 25/8: Chững lại, chờ động thái mới của Fed

(VTC News) -

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng cao sau phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, điều này đã tạo nên tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần tới.

Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, Chủ tịch Powell đã phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng tới. Ông đặc biệt nhấn mạnh về rủi ro liên quan đến gia tăng lạm phát và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại. Dù đánh giá rủi ro đang ở trạng thái cân bằng, ông Powell vẫn cho rằng cần có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Thị trường trái phiếu đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, tuy nhiên quyết định này có thể phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và lạm phát.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Getty).

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nhận định hội nghị chuyên đề Jackson Hole năm nay hé lộ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Fed, với những thách thức gần như không thể giải quyết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở chiều bán.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.365 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.368 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng vàng, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch tài chính trực tuyến FxPro, cho biết thị trường vàng đang ở thế cân bằng mong manh khi giao dịch trong khoảng giới hạn rộng.

"Fed có thể nới lỏng chính sách vào tháng 9 nhưng sau đó lại tạm dừng. Sự chậm chạp này có thể khiến giới đầu tư quay trở lại với đồng USD", ông Alex Kuptsikevich dự báo.

Chantelle Schieven, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chuyên cung cấp nghiên cứu tài chính Capitalight Research, cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 phần nào đã được phản ánh vào giá.

Vị chuyên gia này nhận thấy: "Điều có thể khiến thị trường vàng hào hứng hơn là sự thay đổi của Fed, tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động đang suy yếu và ít nhấn mạnh vào lạm phát".

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, thị trường đang định giá ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.