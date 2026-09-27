Evo Grand Limited: Smart Key, cốp 35 lít, chống trộm thông minh

(VTC News) -

Cốp rộng giải quyết nhu cầu mang nhiều đồ mỗi ngày

Chiếc xe chị Thu Phương, 36 tuổi, Hà Nội sử dụng đã theo gia đình gần một thập kỷ. Xe vẫn đáp ứng quãng đường đi làm nhưng khoang chứa đồ nhỏ, một số chi tiết bắt đầu xuống cấp và mỗi tháng lại có thêm những lần phải ghé cửa hàng sửa chữa. Khi quyết định đổi xe, chị muốn phương tiện mới giải quyết được nhiều nhu cầu hơn, từ chỗ để đồ tới những thao tác sử dụng hằng ngày.

Evo Grand Limited được chị Phương chú ý trước hết ở không gian chứa đồ. Khoang cốp 35 lít đủ chỗ cho mũ bảo hiểm, ba lô, laptop và những món đồ mua trên đường về. Hộc phía trước có nắp đóng kín dành cho vật dụng nhỏ, đi cùng USB Type-A và Type-C để sạc điện thoại.

Về vận hành, Evo Grand Limited sử dụng pin cố định dung lượng 2,4 kWh được đặt dưới sàn. Với những ngày chủ yếu đi làm, đưa đón con hoặc mua sắm trong thành phố, cấu hình này đáp ứng lịch trình thường nhật.

Khi nhu cầu tăng lên, chẳng hạn có thêm lịch gặp khách hàng, về ngoại thành hoặc đi chơi cuối tuần, người dùng có thể mua thêm pin rời cùng dung lượng để bổ sung khả năng di chuyển. Khi hai pin được sạc đầy, quãng đường di chuyển đạt tới 262 km. Cách bố trí này cho phép chủ xe lựa chọn cấu hình theo nhu cầu thực tế: ưu tiên toàn bộ không gian cốp trong những ngày di chuyển ngắn, hoặc bổ sung pin thứ hai khi cần tăng quãng đường.

“Ngày thường tôi chủ yếu đi làm, đón con và ghé siêu thị nên một pin là đủ. Những hôm phải đi nhiều điểm hoặc cuối tuần muốn đi xa hơn, tôi có thể lắp thêm pin thứ hai. Tôi thích cách này vì có thể linh hoạt theo từng ngày sử dụng”, chị Phương chia sẻ.

Đổi sang xe điện, tăng tiện ích

Điểm nhấn công nghệ trên Evo Grand Limited là Smart Key và tính năng chống trộm thông minh. Với người thường xuyên dừng, đỗ xe nhiều lần trong ngày, Smart Key giảm bớt thao tác với chìa khóa khi mở, khóa xe. Tính năng chống trộm thông minh bổ sung thêm lớp bảo vệ khi xe được để tại bãi gửi của cơ quan, trung tâm thương mại hoặc các điểm công cộng.

Xe có màn hình LCD VA, ba chế độ Eco, Normal và Sport, động cơ Inhub công suất 2.250 W và tốc độ tối đa 70 km/h. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc hạn chế xe trôi khi bắt đầu di chuyển giữa dốc; đèn passing phục vụ thao tác phát tín hiệu ánh sáng. Số lùi hỗ trợ đưa xe khỏi vị trí đỗ trong không gian hẹp.

“Tôi cũng đã đi xem và lái thử một số mẫu xe tay ga, nhưng chưa ưng lắm vì ở tầm giá này thường không có nhiều công nghệ. Trong khi đây là xe phân khúc phổ thông nhưng có nhiều tính năng hiện đại. Đã đổi xe thì phải đi chiếc xe nào tiện nghi nhất có thể, nên tôi định sẽ chốt Evo Grand Limited”, chị Phương nhận xét.

Hiện tại, Evo Grand Limited có giá niêm yết 29,9 triệu đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 triển khai từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang Evo Grand Limited được ưu đãi 3 triệu đồng, đưa giá xe về còn 26,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn số km.