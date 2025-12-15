Đường 'đắt nhất hành tinh' lộ hình hài sau 20 ngày thần tốc giải phóng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng Hạ. Đây là đoạn tuyến cuối cùng để khép kín toàn bộ Vành đai 1, trục giao thông huyết mạch của khu vực nội đô Hà Nội.
Dù được phê duyệt từ cuối năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020, song dự án đã chậm tiến độ tới 7 năm do những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã có bước chuyển biến rõ rệt.
Tại các buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12.
Theo kế hoạch, hôm nay (15/12), TP Hà Nội phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, tạo điều kiện để dự án thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đến nay, đoạn tuyến Voi Phục - Hoàng Cầu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Trên toàn tuyến, những khu đất từng ken đặc nhà cửa, công trình dân sinh nay đã được phá dỡ, tạo ra mặt bằng thông thoáng cho giai đoạn thi công tiếp theo.
Những dãy nhà dân, nhà tạm, công trình của các tổ chức nằm trong diện phải thu hồi đã bị san phẳng. Nhiều khu vực chỉ còn lại nền móng cũ, gạch vụn và vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Trong 20 ngày qua, lực lượng chức năng của các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng Hạ phối hợp tuyên truyền, tổ chức cưỡng chế theo quy định. Tổng diện tích đất thu hồi đạt hơn 153.300 m², liên quan gần 2.000 hộ dân và tổ chức.
Chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của khu vực, bà Lê Thị Lam (65 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) cho biết bà thực sự bất ngờ trước tiến độ giải phóng mặt bằng. “Dự án này nói nhiều năm rồi, tôi không nghĩ lại có lúc làm nhanh như vậy. Thấy cả hệ thống cùng vào cuộc, tôi càng tin vào chủ trương của Đảng và Nhà nước”, bà Lê Thị Lam chia sẻ.
“Việc di dời không tránh khỏi xáo trộn, nhưng khi thấy dự án được triển khai quyết liệt, đúng thời hạn, tôi tin rằng thành phố đang ráo riết, làm đến nơi đến chốn để Thủ đô phát triển”, bà Trần Thị Hòa (45 tuổi, sống trên đường La Thành) bày tỏ.
Việc hoàn thiện tuyến Vành đai 1 sẽ giúp Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp cận trực tiếp trục giao thông huyết mạch, rút ngắn thời gian cấp cứu và nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.
Phía sau cánh cổng rêu phong ở ngõ 491 La Thành, nơi từng là khu dân cư lâu năm, giờ chỉ còn lại những đống gạch đá chất cao, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực.
Đường La Thành, đoạn từ Voi Phục đến ngã tư Láng Hạ, vốn nổi tiếng với hàng trăm cửa hàng kinh doanh đồ gỗ và nội thất suốt nhiều năm. Đến nay, toàn bộ dãy phố buôn bán lâu đời này đã được giải tỏa, khép lại một giai đoạn kinh doanh gắn liền với ký ức của nhiều người dân Hà Nội.
Những ngày này, các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang thu dọn vật dụng còn sót lại, phân loại phế liệu giữa đống đổ nát, chờ đợi công trường được dọn sạch để việc đi lại thuận tiện hơn.
Sau hơn một tuần cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tháo dỡ hàng rào tại các chốt kiểm soát, cho phép phương tiện lưu thông trở lại trên toàn tuyến.
Với diện tích khoảng 31,5 km², khu vực Vành đai 1 được xem là “xương sống” giao thông của Hà Nội, nơi sinh sống của khoảng 600.000 người dân và đón lượng phương tiện khổng lồ mỗi ngày. Việc triển khai đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng của dự án, có ý nghĩa then chốt trong việc khép kín toàn bộ Vành đai 1.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên trục La Thành, tăng cường kết nối khu vực trung tâm và mở ra cơ hội chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị vốn bị ùn tắc kéo dài suốt nhiều năm qua.
