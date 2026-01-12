Toàn cảnh tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày thông tuyến kỹ thuật

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m, điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu (Cát Linh - La Thành - Yên Lãng) và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng, khu vực có mật độ dân cư cao, hạ tầng đô thị dày đặc. Do quy mô giải phóng mặt bằng lớn, liên quan tới gần 2.000 hộ dân, đoạn tuyến này được đánh giá là một trong những dự án có chi phí giải phóng mặt bằng cao nhất của Hà Nội.
Theo quy hoạch, đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng nhằm khép kín Vành đai 1, trục giao thông huyết mạch của Hà Nội. Tổng diện tích đất thu hồi để phục vụ dự án lên tới hơn 153.000 m², liên quan tới 1.983 hộ dân và tổ chức trên địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình trước đây, nay thuộc các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng.
Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, việc thu dọn mặt bằng dự án đang được các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai. Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trước ngày 31/12/2025, phấn đấu thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, bao gồm các hạng mục nền, mặt đường, các nút giao, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, tổ chức giao thông và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay các phường đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, toàn bộ công trình, nhà cửa nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng đã được tháo dỡ.
Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận từ nhiều hộ dân. Các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời giải đáp những băn khoăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
"Gia đình tôi gắn bó với khu vực này đã lâu, việc di dời không tránh khỏi tâm lý tiếc nuối. Nhưng khi được giải thích rõ về chủ trương, chính sách và ý nghĩa của dự án, chúng tôi thống nhất bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ", một người dân tại phường Giảng Võ cho biết.
Công tác san lấp mặt bằng đang được đẩy nhanh nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Đường La Thành, đoạn từ Voi Phục đến ngã tư Láng Hạ, vốn nổi tiếng với hàng trăm cửa hàng kinh doanh đồ gỗ và nội thất suốt nhiều năm. Đến nay, toàn bộ dãy phố buôn bán lâu đời này đã được giải tỏa, khép lại một giai đoạn kinh doanh gắn liền với ký ức của nhiều người dân Hà Nội.
"Thi công thì chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng chúng tôi cũng xác định đây chỉ là tạm thời. Quan trọng là tuyến đường hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, thuận lợi hơn cho việc đi lại và kinh doanh sau này”, chị Đào Thị Hạnh, chủ cơ sở nội thất trên đường La Thành nói.
Với diện tích khoảng 31,5 km², khu vực Vành đai 1 được xem là “xương sống” giao thông của Hà Nội, nơi sinh sống của khoảng 600.000 người dân và đón lượng phương tiện khổng lồ mỗi ngày. Việc triển khai đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng của dự án, có ý nghĩa then chốt trong việc khép kín toàn bộ Vành đai 1.
Người dân bày tỏ kỳ vọng, khi tuyến đường Vành đai 1 hoàn thành và thông tuyến, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ từng bước được cải thiện, bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.
Bình luận