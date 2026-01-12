Toàn cảnh tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày thông tuyến kỹ thuật

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m, điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu (Cát Linh - La Thành - Yên Lãng) và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng, khu vực có mật độ dân cư cao, hạ tầng đô thị dày đặc. Do quy mô giải phóng mặt bằng lớn, liên quan tới gần 2.000 hộ dân, đoạn tuyến này được đánh giá là một trong những dự án có chi phí giải phóng mặt bằng cao nhất của Hà Nội.