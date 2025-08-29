Đường sắt trên cao chạy xuyên đêm phục vụ người dân xem tổng duyệt A80

(VTC News) -

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời bảo đảm an toàn, thuận tiện và nâng cao chất lượng phục vụ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch vận hành cho cả hai tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông và số 3 Nhổn - Ga Hà Nội.

Cụ thể, trong các ngày 29 và 30/8, tàu điện sẽ được tổ chức chạy kéo dài để tăng cường phục vụ hành khách. Ngày 29/8, tàu hoạt động liên tục từ 5h30 đến 3h10 ngày 30/8, với tần suất 10 phút/chuyến.

Ngày 30/8, tàu chạy từ 4h30 đến 22h, trong đó, từ 4h30 đến 7h30 và từ 11h đến 14h tần suất 6 phút/chuyến, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút/chuyến.

Hà Nội Metro ghi nhận sản lượng hành khách kỷ lục trên 2 tuyến đường sắt đô thị trong các ngày diễn ra sự kiện A80.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng lưu ý, từ 3h10 đến 4h30 ngày 30/8, tàu sẽ tạm dừng kỹ thuật (bắt buộc) để bảo trì và kiểm tra hệ thống nhằm bảo đảm an toàn vận hành sau đó.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng thông báo sẽ miễn phí vé đi tàu trong 4 ngày, từ 0h ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, cho tất cả hành khách, di chuyển trên hai tuyến 2A và số 3.1.

Công ty lắp đặt 15 buồng vệ sinh lưu động bên ngoài ga Cát Linh; bố trí thêm 4 buồng vệ sinh tại ga Cầu Giấy để giúp hành khách có thể chủ động vệ sinh cá nhân trước khi lên tàu.

Nhằm hướng tới sự an toàn và trải nghiệm tốt nhất của hành khách khi sử dụng tàu điện trong những ngày diễn ra các sự kiện A80, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khuyến nghị hành khách luôn tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga. Đặc biệt quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, hành khách tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Hành khách nên ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lượng khách đông và có thể phải xếp hàng trong thời gian dài. Hành khách cần chú ý bảo vệ tư trang cá nhân, tránh để thất lạc hoặc bị lợi dụng sơ hở.