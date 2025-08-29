Công an Hà Nội dành 5.000 chỗ ngồi cho cựu chiến binh, người cao tuổi xem A80

(VTC News) -

Sáng 29/8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (phường Ba Đình), lực lượng Công an Hà Nội triển khai, tạo dựng khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho cựu chiến binh và người cao tuổi.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm phục vụ các đại biểu và Nhân dân theo dõi buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (chương trình A80), diễn ra vào sáng 30/8.

Công an Hà Nội lập khu vực ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi.

Với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Công an phường Ba Đình chủ động bố trí hàng nghìn ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi.

Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú, cho phép các cựu chiến binh và người già có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt quan trọng này.

Công an Hà Nội bố trí hàng nghìn ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho cựu chiến binh, người cao tuổi.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia. Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần tạo nên không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.

Chương trình A80 là một trong những sự kiện trọng điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và du khách.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức với quy mô tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng và quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

Sự kiện diễn ra lúc 7h sáng thứ Bảy, ngày 30/8 (ngày dự phòng 31/8), tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành,

Đây là cơ hội để người dân được xem trọn vẹn chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng dọc các tuyến phố mà đoàn sẽ đi qua. Trước khi tham gia theo dõi, người dân cần cập nhật thông tin về phân luồng, cấm đường để chủ động trong kế hoạch di chuyển.